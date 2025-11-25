Οι προσθήκες και διορθώσεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας πριν έρθει ο νέος «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ. Τα βήματα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους φορολογούμενους που έχουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους ή θέλουν να διορθώσουν την εικόνα των ακινήτων τους για να αποφύγουν λάθη που «φουσκώνουν» τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Αλλαγές, προσθήκες και διορθώσεις στην πλατφόρμα του Ε9 θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026 καθώς μετά η ΑΑΔΕ θα τρέξει την εκκαθάριση του νέου ΕΝΦΙΑ, η πληρωμή του οποίου θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει στις 31 Μαρτίου 2026.

Νέες δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι εντός του 2025 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους. Εξαιρούνται όσοι υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας myProperty και το Ε9 υποβλήθηκε στη συνέχεια αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν Ε9

Οι φορολογούμενοι με αλλαγές στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους κατά το τρέχον έτος, για τους οποίους δεν ίσχυσε η αυτόματη υποβολή δηλώσεων Ε9, και θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 είναι:

1. Όσοι απέκτησαν με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα.

2. Όσοι προχώρησαν σε πωλήσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων στα παιδιά η στα εγγόνια τους ή σε συγγενείς.

3. Όσοι είχαν οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους όπως μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος, ανέγερση κτίσματος ή αποπεράτωση ημιτελούς ή κατεδάφιση, προσθήκη νέου ορόφου κ.α

Επίσης τροποποιητική δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι διαπιστώσουν λάθη στα στοιχεία των ακινήτων τους που ανεβάζουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Τα 10 βήματα

Η υποβολή του Ε9 γίνεται σε 10 βήματα: