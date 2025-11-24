Ιταλία: Η κεντροαριστερά κερδίζει τις εκλογές σε Απουλία, Καμπανία - Η κεντροδεξιά πήρε το Βένετο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η συμμαχία της κεντροαριστεράς, των Πέντε Αστέρων και μικρών κεντρώων δυνάμεων, προβλέπεται να υπερισχύσει στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις περιφέρειες με πρωτεύουσες τη Νάπολη και το Μπάρι, ενώ στο Βένετο καταγράφεται σαφής υπεροχή του συντηρητικού υποψήφιου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η συμμαχία της κεντροαριστεράς, των Πέντε Αστέρων και μικρών κεντρώων δυνάμεων, προβλέπεται να υπερισχύσει στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις ιταλικές περιφέρειες με πρωτεύουσες τη Νάπολη και το Μπάρι, ενώ στο Βένετο καταγράφεται σαφής υπεροχή του συντηρητικού υποψήφιου.

Πιο αναλυτικά, στην Απουλία, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αντόνιο Ντεκάρο, ευρωβουλευτής και κεντροαριστερός πρώην δήμαρχος του Μπάρι φέρεται να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα με ποσοστό 69%. Στην Καμπανία, με πρωτεύουσα τη Νάπολη, σαφές προβάδισμα (με ποσοστό 59%) εξασφαλίζει ο Ρομπέρτο Φίκο, πρώην πρόεδρος της βουλής και στέλεχος των Πέντε Αστέρων.

Στην περιφέρεια Βένετο προβλέπεται να επικρατήσει ο υποψήφιος της Λέγκα, Αλμπέρτο Στεφάνι, με ποσοστό 60,5%.

Αν, όπως δείχνει η μέχρι τώρα καταμέτρηση, τα ποσοστά αυτά επιβεβαιωθούν, θα σημαίνει ότι το σημαντικό αυτό πολιτικό τεστ δεν αλλάζει τις μέχρι τώρα ισορροπίες, από την στιγμή που μέχρι σήμερα η Καμπανία και η Απουλία είχαν κεντροαριστερό περιφερειάρχη και το Βένετο κεντροδεξιό.

Το στοιχείο που σχολιάζεται με έμφαση από τους αναλυτές, είναι η μεγάλη πτώση της συμμετοχής των εκλογέων: στην περιφέρεια με πρωτεύουσα τη Βενετία, δεν ξεπέρασε το 44,6%, με μείωση 16 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες τοπικές εκλογές.

Στην Απουλία, το 2020 είχε ψηφίσει το 56,4% των εκλογέων, ενώ στη χθεσινή και σημερινή αναμέτρηση το ποσοστό αυτό δεν ξεπέρασε το 41,8%. Και στην Καμπανία, με κύριο αστικό κέντρο τη μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, η μείωση της συμμετοχής ήταν της τάξης των 11 μονάδων, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 44%.

