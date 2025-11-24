Κατσαφάδος: Προτεραιότητά μας είναι η άμεση στήριξη των πληγέντων και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δημάρχους όλων των περιοχών, σε όλες τις Περιφέρειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση στήριξη των πληγέντων.

Στις συνέπειες του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Το Σάββατο εκτός από την Κέρκυρα, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε τον Δήμο Ζηρού, στη Φιλιππιάδα, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των Δήμων Πρέβεζας και Άρτας, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε η αξιολόγηση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας, κατά το οποίο καταγράφηκε μεγάλη ποσότητα νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές και στο οδικό δίκτυο.

Κατά τη σύσκεψη συμφωνήθηκε ότι η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις κατά τόπους δημοτικές αρχές, θα προχωρήσει σε αναλυτική αξιολόγηση των ζημιών, με στόχο την κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των προβλημάτων. Επιπλέον, εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές τηλεδιασκέψεις με Δημάρχους και Περιφερειάρχες, ώστε να καθοριστούν οι άμεσες ανάγκες και να προχωρήσει ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων.

Στα μέσα Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), όπου θα παρουσιαστεί ο πλήρης κατάλογος των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής έχει ήδη εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που σημειώθηκαν από τη φωτιά του καλοκαιριού.