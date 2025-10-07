Σε απόσταση βολής από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός με νέο ρεκόρ

Το shutdown στις ΗΠΑ, η Fed, η πολιτική κρίση στη Γαλλία και η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στηρίζουν το ράλι.

Νέο ιστορικό υψηλό που τον φέρνει μία ανάσα από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά καταγράφει ο χρυσός καθώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και η πολιτική κρίση στη Γαλλία εισήγαγαν περισσότερη αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο χρυσός στην αγορά σποτ σκαρφαλώνει 0,3% στα 3.988,10 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την άνοδο 1,9% τη Δευτέρα, με τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου να οδεύουν προς το μεγαλύτερο ετήσιο ράλι από το 1979.

Το ασήμι παραμένει σταθερό πάνω από τα 48 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο αναρριχάται 1% στα 1.363 δολάρια και η πλατίνα κερδίζει 0,11% στα 1.661 δολάρια. Με το shutdown των ΗΠΑ να εισέρχεται πλέον σε δεύτερη εβδομάδα, έχει στερήσει από τους επενδυτές βασικά δεδομένα που χρειάζονται για να αξιολογήσουν την υγεία της αμερικανικής οικονομίας, ενώ η Fed καλείται να βρει απαντήσεις στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Οι traders εξακολουθούν να προεξοφλούν μια μείωση επιτοκίων 0,25% στις 29 Οκτωβρίου, η οποία θα πρέπει να ωφελήσει τον χρυσό, ενώ στη Γαλλία, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες επίτευξης συναίνεσης για τις δαπάνες του προϋπολογισμού με τα πολιτικά κόμματα, με το αδιέξοδο να ματαιώνει τις προσπάθειες περιορισμού του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος.

Εν τω μεταξύ, η σχεδόν βέβαιη άνοδος της Σανάε Τακαΐτσι ως επόμενης και πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας έχει επίσης ταρακουνήσει τις χρηματαγορές. Οι πολιτικές αναταραχές στη Γαλλία και την Ιαπωνία επιτείνουν τις δημοσιονομικές ανησυχίες και συμβάλλουν στο ράλι του χρυσού, εξήγησε η Νίκι Σιλς, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής μετάλλων στην MKS PAMP SA. «Ένα μείγμα εισροών δεδομένων (ειδικά στην Ευρώπη και την Ιαπωνία) και θεσμικών κεφαλαίων έχει οδηγήσει στην τελευταία άνοδο» εξήγησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προετοιμάσει το σκηνικό για μια άνοδο του χρυσού κατά περίπου 50% φέτος, καθώς οι επιθετικές του κινήσεις για την αναμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου και της γεωπολιτικής ώθησαν ένα επενδυτικό κύμα προς την ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου και την απομάκρυνση από το δολάριο. Οι κεντρικές τράπεζες και τα ΕΤFs ήταν ενθουσιώδεις αγοραστές, ενώ η μείωση των επιτοκίων από την Fed, και η προοπτική περαιτέρω περικοπών, αποτέλεσαν έξτρα στήριγμα.

«Αυτά τα αυξημένα επίπεδα υπογραμμίζουν τον εντεινόμενο στρατηγικό ρόλο του χρυσού ως δομικού στοιχείου εντός διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων», υπογράμμισε ο Αμάντ Ασίρι, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone Group. Ο χρυσός αποτελεί το «καλύτερο καταφύγιο» σε περίπτωση που ενταθούν οι ανησυχίες για τις υπερθερμασμένες αγορές μετοχών, πρόσθεσε. Αντανακλώντας το θετικό κλίμα, η Goldman Sachs αναβάθμισε την πρόβλεψή της για την τιμή του για τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά.