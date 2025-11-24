Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Εντοπίστηκε η σορός ενός εκ των τελευταίων ισραηλινών ομήρων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γάζα: Εντοπίστηκε η σορός ενός εκ των τελευταίων ισραηλινών ομήρων
Γάζα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, ισλαμιστικό κίνημα που είναι σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε τη σορό ενός εκ των τριών ομήρων που παραμένουν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, ισλαμιστικό κίνημα που είναι σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε τη σορό ενός εκ των τριών ομήρων που παραμένουν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα βρήκαμε τη σορό ενός εκ των κρατούμενων εχθρών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας σε περιοχές που ελέγχονται από τον σιωνιστικό στρατό (σ.σ. του Ισραήλ) στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας», δηλώνουν σε ανακοίνωση οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη της Χαμάς μπόρεσαν να μεταβούν σε μια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να βρουν τα λείψανα ενός ομήρου τον οποίο κρατούσαν αιχμάλωτο.

Ανώνυμη πηγή στους κόλπους του κινήματος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η σορός ανήκει σε έναν από τους τρεις τελευταίους ομήρους που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ήλιος»: Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ λαμβάνει η πλειοψηφία - Χάσμα 590€ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Σήμερα το επίδομα των 250 ευρώ - Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους

Πόσο θα αυξηθούν μισθοί και συντάξεις το 2026 - Το πλάνο της κυβέρνησης και οι αστάθμητοι παράγοντες

tags:
Γάζα
Ισραήλ
Παλαιστίνη
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider