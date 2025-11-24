Κέρδη για το πετρέλαιο με το βλέμμα στην Ουκρανία

Το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 72 σεντς ή 1,15%, κλείνοντας στα 63,28 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 69 σεντς ή 1,19%, κλείνοντας στα 58,75 δολάρια.

Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν με θετικό «μάτι» τις πιθανότητες για μια ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο κατά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ενώ παρακολούθησαν τις εξελίξεις σχετικά με την ανανεωμένη εκδοχή του σχεδίου 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνιστά στους Αμερικανούς να είναι επιφυλακτικοί και να μην πιστεύουν σε μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες, ωστόσο συμπληρώνει ότι «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωρίζει περαιτέρω εξελίξεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι πρέπει να γίνουν «πολλά ακόμη» για να επιτευχθεί «πραγματική ειρήνη» με τη Ρωσία. Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα σκληρά σχόλια, όπως ότι δεσμεύεται να κάνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να πληρώσει για την καταστροφή που προκλήθηκε από την έναρξη του πολέμου.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι απαιτήσεις του Πούτιν εκτείνονται πέρα ​​από την Ουκρανία, αποτελώντας απειλή για ολόκληρο τον κόσμο. Τόνισε ότι απαιτείται περισσότερη δράση, ιδίως όσον αφορά τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων που έχουν πλήξει τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας.