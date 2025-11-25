Κατσαφάδος από Βόνιτσα: Προχωρούμε στην άμεση καταγραφή των ζημιών

Σύσκεψη με τον Δήμαρχο και τοπικούς φορείς για τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βόνιτσα, η οποία επλήγη από το κύμα κακοκαιρίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε σημεία που υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ ο Υφυπουργός είχε εκτενή σύσκεψη με τον Δήμαρχο Βόνιτσας Θανάση Κασόλα, εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τοπικούς φορείς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες της 10ης και 21ης Νοεμβρίου, η πρόοδος των αυτοψιών που διενεργούν τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ, καθώς και οι άμεσες ανάγκες των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στον καλύτερο συντονισμό για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης και στην ανάγκη προγραμματισμού μόνιμων αντιπλημμυρικών έργων που θα προστατεύσουν την περιοχή στο μέλλον.

Ο Υφυπουργός Κ. Κατσαφάδος τόνισε: "Η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Βόνιτσας από την πρώτη στιγμή. Με τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ να εργάζονται εντατικά, προχωρούμε στην άμεση καταγραφή των ζημιών ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες κρατικής αρωγής. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, προωθούμε λύσεις για τη μόνιμη προστασία της περιοχής, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των υποδομών. Στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε ότι οι αυτοψίες συνεχίζονται με ενισχυμένα κλιμάκια μηχανικών και ότι η διαδικασία για τις αιτήσεις αποζημίωσης θα προχωρήσει πιο γρήγορα".

Ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής θα παραμείνουν σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμο και τις υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και γρήγορη στήριξη των κατοίκων.