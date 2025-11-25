Δεν είναι 5, δεν είναι 10, είναι 840 εκατομμύρια γυναίκες θύματα βίας

Περίπου 840 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί κακοποίηση και βία από σύντροφο, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Η βία κατά των γυναικών προκαλεί βαθιά και μακροχρόνια βλάβη που επηρεάζει τη ζωή, την υγεία και την αξιοπρέπειά τους. Ο καταστροφικός κύκλος της κακοποίησης διαχέεται διαγενεακά στις οικογένειες και στις κοινότητες. Τα δεδομένα δείχνουν το κόστος της αδράνειας. Αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα».

Αυτή είναι η δήλωση της Diene Keita, Εκτελεστικής Διευθύντριας του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), ενός Ταμείου που ασχολείται διεθνώς με ζητήματα όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, η μητρική υγεία, η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η προστασία κοριτσιών και εφήβων, τα δημογραφικά δεδομένα και τις πληθυσμιακές τάσεις και ιδρύθηκε το 1969 και λειτουργεί σε περισσότερες από 150 χώρες.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά την παρουσίαση της νέας έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και συνεργαζόμενων οργανισμών του ΟΗΕ (WHO & UN partners) στις, 19 Νοεμβρίου 2025 που για μια ακόμη φορά τα ευρήματα ήταν άκρως δυσμενή και αποκαλυπτικά καθώς καταγράφεται ότι περίπου 840 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί κακοποίηση και βία από σύντροφο.

