Deutsche Bank: Εξακολουθεί να βλέπει μείωση επιτοκίων από την Fed τον Δεκέμβριο

Παρά τα ανάμεικτα σχόλια από τους αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η Deutsche Bank δήλωσε ότι συνεχίζει να αναμένει μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, διατηρώντας την από καιρό άποψή της ότι η Fed θα αποφασίσει μείωση 25 μονάδων βάσης πριν προχωρήσει σε παύση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο τελευταίο σημείωμα "DB Fed Watcher", οι αναλυτές της Deutsche Bank αναφέρουν ότι το βασικό τους σενάριο παραμένει «μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια σε αναμονή μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2026».

Η τράπεζα προσθέτει ότι αναμένει «μία ακόμη μείωση 25 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο», η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό τη νέα ηγεσία της Fed, υπονοώντας ένα τελικό επιτόκιο της τάξης του 3,375%.

Η εκτίμηση των αναλυτών της Deutsche Bank έρχεται σε μία περίοδο όπου οι αξιωματούχοι της Fed μοιάζουν διχασμένοι σχετικά με την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα σχετικά με τα επιτόκια.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέφρασαν την επιφύλαξη σχετικά με τις πολύ γρήγορες μειώσεις, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι ο πληθωρισμός δείχνει «ελάχιστα σημάδια βιώσιμης επιστροφής στο 2% εγκαίρως» και προειδοποιώντας ότι η πρόσθετη χαλάρωση θα μπορούσε «να αυξήσει τον κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού».

Άλλοι, ωστόσο, επεσήμαναν την αδυναμία της αγοράς εργασίας και υποστήριξαν ότι μια κίνηση τον Δεκέμβριο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μία ασφάλεια.

Ωστόσο, η Deutsche Bank τόνισε ότι η ευρύτερη συζήτηση δεν αλλάζει τις προοπτικές της: μια μεμονωμένη μείωση τον Δεκέμβριο ακολουθούμενη από μια μακρά παύση.

Η τράπεζα δήλωσε ότι βλέπει τα επιτόκια «να παραμείνουν αμετάβλητα μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2026», αντανακλώντας την άποψη ότι η Fed θα κινηθεί προσεκτικά καθώς εξισορροπεί τους κινδύνους πληθωρισμού με σημάδια μείωσης της ζήτησης.