UBS: Αναθεωρεί ξανά τις εκτιμήσεις για τον χρυσό, «βλέπει» 4.200 δολάρια

Το ράλι των τιμών του χρυσού υποχρεώνει τους αναλυτές των μεγάλων επενδυτικών οίκων σε αλλεπάλληλες ανοδικές αναθεωρήσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, η UBS αναθεωρεί εκ νέου ανοδικά δίνοντας νέα τιμή-στόχο 7,7% υψηλότερη.

Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας λόγο για ένα ράλι 47% από την αρχή του έτους, που τροφοδοτείται από την προσδοκία των αγορών για έναν νέο κύκλο μειώσεων επιτοκίων από τη Fed, από τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του δολαρίου και από τη διαρκή γεωπολιτική αβεβαιότητα, η UBS σχολιάζει ότι το μέταλλο βρίσκεται σε πορεία για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979.

Οι αναλυτές της UBS επισημαίνουν πως η έκταση και η ταχύτητα του ράλι υποδηλώνουν ότι η μεταβλητότητα μπορεί να ενισχυθεί, τόσο ανοδικά όσο και καθοδικά, ωστόσο βλέπουν «θεμελιώδεις και τεχνικούς λόγους που στηρίζουν την αναθεώρηση» των προβλέψεών του στα 4.200 δολάρια.

Οι ίδιοι εξηγούν ότι η αναθεώρηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αγορές μέσω ETFs, ιδίως από θεσμικούς επενδυτές, «καθώς η εμπιστοσύνη σε άλλες παραδοσιακές κατηγορίες διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου συνεχίζει να διαβρώνεται». Παράλληλα, το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού μειώνεται λόγω της πτώσης των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ οι προσδοκίες για περαιτέρω γενικευμένη αποδυνάμωση του δολαρίου αποτελούν έναν ακόμη θετικό παράγοντα για τον χρυσό.

Έτσι, αυτή τη στιγμή η UBS αναμένει εισροές ύψους 830 μετρικών τόνων, σχεδόν διπλάσιες από την αρχική της πρόβλεψη για 450 τόνους στις αρχές του έτους. «Οι αγορές των κεντρικών τραπεζών αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, γύρω στους 900-950 τόνους φέτος», ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με το πρόσφατο υψηλό 1.000 τόνων περίπου το 2024.

Στον αντίποδα, «ο βασικός κίνδυνος για τον χρυσό είναι μια πιθανώς καλύτερη πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ, που θα μπορούσε να αναγκάσει τη Fed να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια εάν υπάρξουν ανοδικές εκπλήξεις στον πληθωρισμό. Επιπλέον, ενδεχόμενες κινήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα αποθέματα χρυσού θα μπορούσαν επίσης να ασκήσουν πιέσεις στις τιμές».

Στο ανοδικό σενάριο της UBS ο χρυσός θα μπορούσε να «σκαρφαλώσει» στα 4.700 δολάρια, ενώ στο καθοδικό σενάριο να υποχωρήσει στα 3.700 δολάρια.