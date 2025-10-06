Μεικτά πρόσημα στην Wall Street - Εκτόξευση 26% για την AMD

Οι επενδυτές εστιάζουν σήμερα στα σημαντικά τραπεζικά και τεχνολογικά deal, παρακολουθώντας πάντα τα τεκταινόμενα στο shutdown στις ΗΠΑ.

Μεικτά εικόνα παρουσιάζουν οι δείκτες στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας στην Wall Street, με τους επενδυτές να παρακολουθούν πάντα τα τεκταινόμενα στο αμερικανικό shutdown αλλά να εστιάζουν παράλληλα σε μία συγχώνευση περιφερειακών τραπεζών, όπως και στο σημαντικό deal που είναι προ των πυλών μεταξύ της AMD και της OpenAI.

Συγκεκριμένα, η Fifth Third Bancorp ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξαγοράσει την περιφερειακή τράπεζα Comerica έναντι 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια συναλλαγή που θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ. Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το πρώτο τρίμηνο του 2026, θα δημιουργηθεί η ένατη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ — με ενεργητικό περίπου 288 δισ. δολ. Η μετοχή της Comerica ενισχύεται άνω του 14%. Συνολικά, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (M&A) έχουν αυξηθεί, γεγονός που ενισχύει την αισιόδοξη στάση που παρατηρείται στην χρηματιστηριακή αγορά φέτος.

«Αυτή η συγχώνευση σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για την Fifth Third, καθώς επιταχύνουμε τη στρατηγική μας για την ενίσχυση της παρουσίας μας σε αγορές με υψηλή ανάπτυξη και την εμβάθυνση των εμπορικών μας δυνατοτήτων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Fifth Third, Tim Spence.

Η μετοχή της AMD εκτοξεύεται άνω του 26% μετά την συμφωνία για απόκτηση μεριδίου 10% της από την OpenAI του Σαμ Άλτμαν. Σύμφωνα με το CNBC, η OpenAI θα αναπτύξει 6 γιγαβάτ των μονάδων επεξεργασίας γραφικών Instinct της AMD ενώ θα μια αρχική ανάπτυξη τσιπ 1 γιγαβάτ το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η AMD εξέδωσε στην OpenAI ένα warrant για έως και 160 εκατ. κοινές μετοχές της AMD, με τα vesting milestones να συνδέονται τόσο με τον όγκο ανάπτυξης όσο και με την τιμή του τίτλου της AMD. Εάν η OpenAI ασκήσει το full warrant, θα μπορούσε να αποκτήσει περίπου το 10% της ιδιοκτησίας της AMD, με βάση τον τρέχοντα αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,37% στις 46.586 μονάδες, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 ενισχύεται +0,12% στις 6,723 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite ανεβαίνει 0,36% στις 22.862 μονάδες.

Την Παρασκευή Dow και S&P 500 σημείωσαν νέα ρεκόρ, με την αγορά να δείχνει πως αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, προς το παρόν, το συνεχιζόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και το αδιέξοδο ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Firefly Aerospace ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας τεχνολογίας εθνικής ασφάλειας SciTec έναντι περίπου 855 εκατομμύρια δολάρια, στοχεύοντας στην διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της σε μια εποχή που τα στρατιωτικά και πολιτικά προγράμματα των ΗΠΑ συγκεντρώνουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως τονίζει το Reuters.

H εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Firefly η οποία μπήκε στον Nasdaq πριν από λίγους μήνες, θα προχωρήσει στη συμφωνία μέσω ενός συνδυασμού 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και 555 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Η μετοχή της Firefly Aerospace ενισχύεται άνω του 8%,

Το κλείσιμο καθυστέρησε την δημοσίευση βασικών οικονομικών δεδομένων - συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου - η οποία αρχικά αναμενόταν την Παρασκευή.

«Προς το παρόν, η χρηματιστηριακή αγορά αγνοεί το κλείσιμο της κυβέρνησης και επικεντρώνεται περισσότερο στην αισιοδοξία για τα κέρδη και την προοπτική πρόσθετων μειώσεων των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», δήλωσε ο Robert Edwards, επικεφαλής επενδύσεων στην Edwards Asset Management.

«Οι μετοχές τείνουν να αδιαφορούν για τα κυβερνητικά shutdown και να τα χαρακτηρίζουν ως μόνο λόγια. Τα κλείσιμο της κυβέρνησης διαρκούσαν για μέρες, αλλά τώρα μπορούν να διαρκέσουν για εβδομάδες, επομένως οι επενδυτές μπορεί να χρειαστεί να κάνουν υπομονή» τόνισε.

«Ακόμα και με το κλείσιμο της κυβέρνησης και τις ανησυχίες για την αγορά εργασίας, πιστεύουμε ότι ο δείκτης S&P 500 βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει τις 7.000 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους» επισήμανε.

Οι συνθήκες είναι ώριμες για μία εκρηκτική άνοδο στις αμερικανικές μετοχές πριν το bull market φτάσει στο αποκορύφωμά του, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, Πολ Τούντορ Τζόουνς.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι όλες οι συνιστώσες είναι σε καλή θέση για μία τέτοιου είδους έκρηξη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά και πιστεύω ότι κάποια εκδοχή της θα επαναληφθεί και τώρα. Αν μη τι άλλο, η κατάσταση τώρα είναι πολύ πιο εκρηκτική από το 1999», δήλωσε στο CNBC.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της Tudor Investment Corporation, υπογράμμισε ότι η κατάσταση της αγοράς σήμερα, θυμίζει το σκηνικό που οδήγησε στη φούσκο dotcom στα τέλη του 1999, με ράλι στις τεχνολογικές μετοχές και υψηλή κερδοσκοπική συμπεριφορά. Πρόσθεσε, ότι οι κυκλικές συναλλαγές ή η χρηματοδότηση προμηθευτών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης τον κάνουν «να ανησυχεί».