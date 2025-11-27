Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στην Αλάσκα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 08:11 π.μ. τοπική ώρα κοντά στη Σουσίτνα, περίπου 48 χιλιόμετρα από το Άνκορατζ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Η Αλάσκα είναι η περιοχή των ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται στη διασταύρωση δύο τεκτονικών πλακών, της Ειρηνικής και της Βόρειας Αμερικής, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογίας της Αλάσκας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.