Στο «μικροσκόπιο» ο CEO της Monte dei Paschi για την εξαγορά της Mediobanca

Η MPS ηγείται από τον 70χρονο CEO Λουίτζι Λοβάλιο, πρώην στέλεχος της UniCredit, από τις αρχές του 2022.

Υπό έρευνα βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena και οι δύο κορυφαίοι μέτοχοί της στο Μιλάνο σε σχέση με την εξαγορά της Mediobanca.

Σύμφωνα με δύο δικαστικές πηγές που επικαλείται το Reuters, οι εισαγγελείς του Μιλάνου διερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση της αγοράς και παρεμπόδιση των ρυθμιστικών αρχών σε σχέση με την εξαγορά.

Όπως αναφέρεται, η ιταλική χρηματιστηριακή αρχή Consob, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ασφαλιστική εποπτική αρχή Ivass δεν είχαν ενημερωθεί για συντονισμένες ενέργειες που αφορούσαν την τράπεζα και τους βασικούς της επενδυτές σχετικά με την προσφορά για τη Mediobanca, ανέφεραν οι πηγές.

Οι μεγαλύτεροι μέτοχοί της είναι ο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε, μεγιστάνας στον κατασκευαστικό κλάδο, και η Delfin, η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Del Vecchio στην Ιταλία, η οποία διοικείται από τον CEO της EssilorLuxottica Φραντσέσκο Μιλέρι.

Η Monte dei Paschi διασώθηκε το 2017, απέκτησε τον Σεπτέμβριο τον έλεγχο της επενδυτικής τράπεζας Mediobanca με προσφορά 16 δισ. ευρώ σε μετοχές και μετρητά, σε μια εξαγορά που προώθησε η ιταλική κυβέρνηση.