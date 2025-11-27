ΗΠΑ: Ο ΥΠΑΜ Χέγκσεθ επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford στην Καραϊβική

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Καραϊβική, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτηση του Πενταγώνου στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο, ο Χέγκσεθ διακρίνεται να χαιρετά αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος. Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας μετέφερε επίσης τις ευχές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην περιοχή ισχυρή στρατιωτική δύναμη - με τη συμμετοχή του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford), πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών - στο πλαίσιο επιχειρήσεων με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες έχουν κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας. Ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, δεν αποκλείει το σενάριο στρατιωτικής επέμβασης, αλλά διαβεβαιώνει πως προτίθεται να συνομιλήσει απευθείας με τον βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο.

