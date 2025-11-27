Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ με 25,2% - Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%.

Eυρύ προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου η δημοσκόπηση της GPO στο STAR, ενώ οι πολίτες απαντούν και για το κόμμα Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,2% και ενισχύεται κατά 0,5%, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,6% με +0,3%. Έπεται η Ελληνική Λύση με 10,4% και +0,6%, το ΚΚΕ με 8,5% + 0,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,8% με πτώση 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,1% με απώλειες 1,1%, η Φωνή Λογικής στο 3%, η Νίκη στο 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,2%, το Μέρα25 στο 1,9% και η Νέα Αριστερά στο 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

Παράλληλα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.