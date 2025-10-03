Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow και S&P 500 αφού το shutdown δεν τρομάζει

Οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν μια κερδοφόρα εβδομάδα την Παρασκευή στην Wall Street , παρά το γεγονός πως το κλείσιμο της κυβέρνησης συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα, με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς να μην δείχνουν πως βρίσκουν κοινά σημεία επαφής στις συνομιλίες τους για να λυθεί το αδιέξοδο, γεγονός που μάλιστα μπλοκάρει την δημοσίευση σημαντικών και κρίσιμων εκθέσεων για την οικονομία και την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν μια κερδοφόρα εβδομάδα την Παρασκευή στην Wall Street , παρά το γεγονός πως το κλείσιμο της κυβέρνησης συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα, με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς να μην δείχνουν πως βρίσκουν κοινά σημεία επαφής στις συνομιλίες τους για να λυθεί το αδιέξοδο, γεγονός που μάλιστα μπλοκάρει την δημοσίευση σημαντικών και κρίσιμων εκθέσεων για την οικονομία και την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones άγγιξε τις 47.000 μονάδες πριν περιορίσει τα κέρδη, ωστόσο έκλεισε με άνοδο 0,51% σε νέο ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 ανέβηκε λίγο πάνω από την flat γραμμή, σημειώνοντας νέο ρεκόρ με +0,10% στις 6,722 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite διέγραψε τα κέρδη που σημείωνε στην αρχή της συνεδρίασης για να υποχωρήσει 0,28%, στις 22.780,51 μονάδες καθώς η μετοχή της Tesla διολίσθησε 1,42%. Ο Russel 2000 ανέβηκε επίσης κατά 0,8%. Και οι τέσσερις δείκτες είχαν καταγράψει ιστορικά υψηλά ενδοσυνεδριακά.

Σε επίπεδο εβδομάδας, oι τρεις μεγάλοι δείκτες έκλεισαν με κέρδη άνω του 1%.

Η Wall Street έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να αντέξει τον αρχικό κλονισμό του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο αντίκτυπός του έγινε περισσότερο αισθητός στους επενδυτικούς κύκλους την Παρασκευή, καθώς καθυστέρησε την δημοσίευση των δεδομένων απασχόλησης στις ΗΠΑ, αφήνοντας την Wall Street και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στο σκοτάδι. Ελλείψει αυτών, η Wall Street έχει στραφεί σε μια πληθώρα ιδιωτικών δεδομένων που επιβεβαίωσαν την απότομη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας αυτή την εβδομάδα.

Ενώ το shutdown έχει επιδεινώσει την ανησυχία φέτος σχετικά με μακροοικονομικές και πολιτικές αντιξοότητες, οι επενδυτές αναμένουν ότι θα είναι βραχύβια, περιορίζοντας έτσι τα πιθανά πλήγματα στην οικονομία των ΗΠΑ. Όσοι βρίσκονται στη Wall Street πιστεύουν επίσης ότι το κλείσιμο δεν θα σταματήσει τη δυναμική στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, βασιζόμενοι στις προηγούμενες εμπειρίες όπου το... κατέβασμα των ρολών δεν επηρέασε την αγορά.

Το κλείσιμο οδήγησε σε... συσκότιση οικονομικών δεδομένων και η παύση σχεδόν κάθε δραστηριότητας από το Υπουργείο Εργασίας μπλόκαρε την δημοσίευση της έκθεσης μισθοδοσίας του Σεπτεμβρίου εκτός γεωργίας την Παρασκευή. Αν και αυτό αφαιρεί έναν παράγοντα που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις μετοχές, μειώνει την ποσότητα των data που μπορεί να λάβει υπόψη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στην απόφασή της για τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Οι αγορές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τότε, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Μεγαλώνοντας την ανησυχία σχετικά με την αγορά εργασίας, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μαζικές απολύσεις και δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Δημοκρατικοί του έδωσαν μια «άνευ προηγουμένου ευκαιρία» να περικόψει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε επίσης στο CNBC την Πέμπτη ότι η τρέχουσα απώλεια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε «πλήγμα στο ΑΕΠ, πλήγμα στην ανάπτυξη και πλήγμα στην εργαζόμενη Αμερική». Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι 750.000 ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι θα τίθενται σε αναστολή εργασίας κάθε μέρα.

Η μόνη έκθεση που «πρόλαβε» να δημοσιευτεί πριν το shutdown ήταν αυτή της εταιρείας μισθοδοσίας ADP για τις θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, οι οποίες κατέγραψαν απροσδόκητη μείωση, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δυόμισι ετών.