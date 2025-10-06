Μερίδιο 10% στην AMD παίρνει η OpenAI - Διψήφιο ράλι για τη μετοχή

Η κατασκευάστρια του ChatGPT υπογράμμισε ότι η συμφωνία αξίζει δισ. δολάρια, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει ένα συγκεκριμένο ποσό.

Σε συμφωνία για μερίδιο 10% στην Advanced Micro Devices (AMD) κατέληξε η OpenAI του Σαμ Άλτμαν. Σύμφωνα με το CNBC, η OpenAI θα αναπτύξει 6 γιγαβάτ των μονάδων επεξεργασίας γραφικών Instinct της AMD ενώ θα μια αρχική ανάπτυξη τσιπ 1 γιγαβάτ το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Στον απόηχο του deal η μετοχή της AMD εκτινάσσεται 25% προσυνεδριακά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η AMD εξέδωσε στην OpenAI ένα warrant για έως και 160 εκατ. κοινές μετοχές της AMD, με τα vesting milestones να συνδέονται τόσο με τον όγκο ανάπτυξης όσο και με την τιμή του τίτλου της AMD. Εάν η OpenAI ασκήσει το full warrant, θα μπορούσε να αποκτήσει περίπου το 10% της ιδιοκτησίας της AMD, με βάση τον τρέχοντα αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία.

Η κατασκευάστρια του ChatGPT υπογράμμισε ότι η συμφωνία αξίζει δισ. δολάρια, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει ένα συγκεκριμένο ποσό. «Η ηγετική θέση της AMD στα τσιπ υψηλής απόδοσης θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την πρόοδο και να προσφέρουμε τα οφέλη της προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους πιο γρήγορα», υπογράμμισε ο CEO της OpenAΙ στην ανακοίνωση για τη συνεργασία.

Η συμφωνία τοποθετεί την AMD ως βασικό στρατηγικό εταίρο της OpenAI, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες ανάπτυξης GPU στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα. Η συνεργασία θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση της πίεσης στις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρο τον κλάδο και στη μείωση της εξάρτησης της OpenAI από έναν μόνο προμηθευτή, δηλαδή την Νvidia.

Η OpenAI βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με την Broadcom για την κατασκευή προσαρμοσμένων τσιπ για την επόμενη γενιά μοντέλων της. Η συμφωνία μεταξύ της OpenAI και της AMD προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην ολοένα και πιο κυκλική φύση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου το κεφάλαιο, τα equities και η υπολογιστική ισχύς ανταλλάσσονται μεταξύ της ίδιας χούφτας εταιρειών που κατασκευάζουν και τροφοδοτούν την τεχνολογία.

Η Nvidia παρέχει το κεφάλαιο για την αγορά των τσιπ της. Η Oracle βοηθά στην κατασκευή των εγκαταστάσεων. Η AMD και η Broadcom παρεμβαίνουν ως προμηθευτές. Η OpenAI μεσολαβεί στη ζήτηση. Είναι μια στενή κυκλική οικονομία, όπου οι αναλυτές φοβούνται ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πραγματική πίεση με κίνδυνο φούσκας εάν οποιοσδήποτε κρίκος στην αλυσίδα αρχίσει να αποδυναμώνεται.

Για την AMD, η συνεργασία αποτελεί τόσο εμπορικό ορόσημο όσο και επικύρωση της θετικής πορείας που ακολουθεί με τα καινοτόμα προϊόντα της. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου, υπογράμμισε πως η συνεργασία δημιουργεί «μια πραγματικά win-win λύση που επιτρέπει την πιο φιλόδοξη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και προωθεί ολόκληρο το ΑΙ οικοσύστημα».