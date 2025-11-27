Κλείσιμο με μικρά κέρδη στις ευρωαγορές - «Εκτοξεύθηκε» σχεδόν 19% η Puma

Αυτή την εβδομάδα επικρατεί αισιοδοξία στις αγορές παγκοσμίως, από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Θετικά αλλά χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,14% στις 575 μονάδες. ανατρέποντας τις απώλειες που κατέγραφε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης. Από την άλλη, ο Eurostoxx 50 υποχώρησε κατά 0,1% στις 5.650 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,22% στις 23.777 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 0,04% στις 8.099 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,02% στις 9.693 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,21% στις 43.219 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε αμετάβλητος στις 16.361 μονάδες.

Αυτή την εβδομάδα επικρατεί αισιοδοξία στις αγορές παγκοσμίως, από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου. Οι traders δίνουν πλέον πιθανότητα 84,9% η Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Puma εκτοξεύθηκε 18,91% καθώς πληθαίνουν οι μνηστήρες για την εξαγορά της γερμανικής εταιρείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg. Η κινεζική αθλητική πολυεθνική Anta Sports είναι μεταξύ εκείνων που ετοιμάζουν προσφορά, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο.

Επιπλέον, άνοδο 1,24% και 2,5% σημείωσαν οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής αμυντικών συστημάτων Rheinmetall και της Saab αντίστοιχα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Αντίθετα, η μετοχή της Novo Nordisk υποχώρησε 1,05% αντιστρέφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, τα Κέντρα Medicare και Medicaid των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη νέα τιμή των bestseller φαρμάκων Ozempic και Wegovy από το 2027. Η νέα τιμή για τους ασθενείς που καλύπτονται από το Medicare θα είναι 274 δολάρια, μια έκπτωση 71% από την τρέχουσα τιμή καταλόγου.

