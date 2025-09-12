UBS: Αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τον χρυσό, καταλύτης τα ETFs

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για τις τιμές του χρυσού προχώρησαν οι αναλυτές της UBS. «Βλέπουν» ζήτηση κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ μέσω ETFs και το μέταλλο στα 3.900 δολάρια.

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την πορεία των τιμών του χρυσού προχώρησαν οι αναλυτές της UBS, οι οποίοι κάνουν λόγο για ζήτηση κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ μέσω ETFs και «βλέπουν» το μέταλλο στα μέσα του 2026 να κινείται στα επίπεδα των 3.900 δολαρίων.

Όπως εξηγούν, η τιμή του χρυσού διέσπασε τις τελευταίες εβδομάδες το σχετικά στενό εύρος διακύμανσης στο οποίο κινούνταν από τα μέσα Απριλίου, καθώς τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ απογοήτευσαν, οδηγώντας σε ταχεία αναπροσαρμογή των προσδοκιών των αγορών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης περιουσιακών στοιχείων χωρίς απόδοση, όπως ο χρυσός, έχει υποχωρήσει πάνω από 20 μονάδες βάσης (bps) σε λιγότερο από έναν μήνα. Επιπλέον, καθώς αναμένεται ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ να παραμείνει επίμονος, προβλέπουν περαιτέρω πτώση των πραγματικών επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που θα στηρίξει τη ζήτηση για χρυσό.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται επίσης να υπονομεύσουν το δολάριο, το οποίο η UBS εκτιμά ότι θα αποδυναμωθεί περαιτέρω μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Και, καθώς η αρνητική συσχέτιση του χρυσού με το δολάριο παραμένει ισχυρή, η συνεχιζόμενη υποτίμηση του δολαρίου θα ενισχύσει την επενδυτική ζήτηση για χρυσό, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αντιστάθμιση κινδύνου.

Γεωπολιτική και Fed

Πέραν των μακροοικονομικών παραγόντων, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διαφορές μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και της Fed συνεχίζουν να ανησυχούν τους επενδυτές. Όπως σχολιάζει η UBS, η επιθυμία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για χαμηλότερα επιτόκια αυξάνει την ελκυστικότητα του χρυσού.

Δεδομένων αυτών των ευνοϊκών παραγόντων και μετά την πρόσφατη αύξηση των ροών σε ETFs , οι αναλυτές του οίκου αναθεωρούν την πρόβλεψή τους για τις συνολικές ετήσιες εισροές σε ETFs χρυσού σε 695 τόνους για το σύνολο του 2025, πλησιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2020.

Ταυτόχρονα, αναθεωρούν την πρόβλεψή του για την τιμή του χρυσού κατά 200 δολάρια και αναμένουν πλέον τιμή 3.900 δολαρίων στα μέσα του 2026 (από 3.700 προηγουμένως).

Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, κοντά στους 900–950 τόνους φέτος, λίγο κάτω από τις περσινές αγορές που ξεπέρασαν ελαφρά τους 1.000 τόνους.

Ο βασικός κίνδυνος για τον χρυσό, όπως λένε, θα ήταν αν η Fed αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια λόγω ανοδικών εκπλήξεων στον πληθωρισμό.