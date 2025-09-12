Στα 3.600 δολάρια στο τέλος του 2025 και στα 3.800 δολάρια στο τέλος του 2026 αναμένει τον χρυσό η Commerzbank.

Η τιμή του χρυσού έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό τον Σεπτέμβριο, και βρίσκεται σε αυξημένη ζήτηση ως ασφαλές καταφύγιο και ως μέσο διατήρησης αξίας, κυρίως λόγω των ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Commerzbank.

Στο φόντο των αδύναμων στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, οι αναλυτές της Commerzbank αναμένουν ότι η Fed θα προχωρήσει σε πιο «επιθετικές» μειώσεις επιτοκίων, κι έτσι αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους τόσο για φέτος, όσο και για το επόμενο έτος.

Πιο συγκεκριμένα, αναθεωρούν ανοδικά την πρόβλεψή τους για την τιμή του χρυσού στα 3.600 δολάρια στο τέλος του 2025 και στα 3.800 δολάρια στο τέλος του 2026 ήτοι 200 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις τους.

«Η αφορμή για την πρόσφατη άνοδο του χρυσού ήταν η πρωτοφανής επίθεση του Προέδρου Τραμπ στην ανεξαρτησία της Fed» σχολιάζει μεταξύ άλλων η Commerzbank, και εξηγεί ότι «μια νομισματική πολιτική που θα επηρεαζόταν από την κυβέρνηση θα αύξανε τους μακροπρόθεσμους κινδύνους πληθωρισμού, όπως δείχνουν σήμερα η Τουρκία ή οι ΗΠΑ της δεκαετίας του 1970».

Ως αποτέλεσμα, η αξιοπιστία του δολαρίου ΗΠΑ έχει υπονομευθεί τους τελευταίους μήνες και ο χρυσός βρίσκεται σε αυξημένη ζήτηση ως ασφαλές καταφύγιο και μέσο διατήρησης αξίας. Αυτό αποτυπώνεται στις ισχυρές εισροές σε ETFs χρυσού, που από τα τέλη Αυγούστου έχουν αυξηθεί εκ νέου αισθητά, αναφέρουν οι αναλυτές της Commerzbank.

Εξηγούν επίσης ότι η άνοδος των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed δίνει επίσης ώθηση στην τιμή του μετάλλου και ότι μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC την επόμενη εβδομάδα φαίνεται σχεδόν βέβαιη, με ορισμένους να εικάζουν ακόμη και μεγαλύτερη μείωση, κατά 50 μονάδες βάσης.

Η Commerzbank εκτιμά ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια συνολικά κατά 75 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους και κατά ακόμη 125 μονάδες βάσης το επόμενο έτος, στο 2,5%.