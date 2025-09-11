Στάση αναμονής στο ΧΑ και οριακές μεταβολές για τον Γενικό Δείκτη

Ο Γενικός Δείκτης κινείται σταθεροποιητικά, με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου σε εύρος διακύμανσης που μέχρι στιγμής δεν ξεπερνά τις… 5 μονάδες. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος της Helleniq Energy.

Επιλεκτικές κινήσεις, με το -όποιο- ενδιαφέρον να εστιάζει στις εγχώριες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, συνθέτουν την εικόνα στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, όπου είναι εμφανής ωστόσο η απουσία καταλυτών.

Με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να εμφανίζουν ήπιες διακυμάνσεις και μικτά πρόσημα, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κινείται σταθεροποιητικά, με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου σε εύρος διακύμανσης που μέχρι στιγμής δεν ξεπερνά τις… 5 μονάδες.

Με ενδιαφέρον περιμένουν επενδυτές και αναλυτές τη σημερινή συνεδρίαση της ΕΚΤ, από την οποία δεν αναμένεται να προκύψει αλλαγή στα επιτόκια, αλλά πιθανότατα θα προκύψουν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη.

Κατά τα άλλα, όλα τα μεγάλα «μέτωπα» στο εξωτερικό παραμένουν ανοιχτά, με εκκρεμότητες σε Παρίσι, Μέση Ανατολή και Ουκρανικό...

Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.031,90 μονάδες με οριακή άνοδο 0,02%, ενώ μικρές απώλειες 0,16% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης στις 2.210,48 μονάδες. Στη σύνθεση του δεύτερου ξεχωρίζουν τα κέρδη 1,905 της Credia.

Συνολικά 64 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 26 που υποχωρούν και 63 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με τζίρο που λίγο πριν τις 11:30 διαμορφώνεται σε 21,65 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 3,81 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος της Helleniq Energy, με φόντο τον διαγωνισμό για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, που ενισχύεται 2,90% στα 8,51 ευρώ. Με κέρδη μικρότερα του 1% ακολουθούν οι Viohalco, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Έξι τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι: Optima, ΔΑΑ, Τρ Κύπρου, Aegean και EvalHalcor και Lamda Development.



Σε αρνητικό έδαφος, η Σαράντης βρίσκεται στο -1,15% στα 13,78 ευρώ, ενώ κάτω από 1% υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι Τρ. Πειραιώς, Cenergy, Alpha Bank, Metlen, Eurobank και Coca-Cola HBC.

Πιο «καθαρή» η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου μόλις δύο μετοχές κινούνται πτωτικά, η ΕΧΑΕ στο -0,29% στα 6,95 ευρώ και η Intracom στο -0,15% στα 3,42 ευρώ. Ανοδικά ξεχωρίζει το +2,36% της Fourlis στα 4,55 ευρώ και ακολουθούν με κέρδη άνω του 1% οι Alumil, Quest και ΑΔΜΗΕ.