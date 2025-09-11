Τουρκία: Εντάλματα για τη σύλληψη δέκα στελεχών εταιρείας για απάτη και κατάσχεση τριών τηλεοπτικών σταθμών

Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη δέκα διευθυντικών στελεχών μιας εταιρείας συμμετοχών για απάτη και την κατάσχεση των ενεργητικών τους, που περιλαμβάνουν τρεις μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, έγινε σήμερα γνωστό από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ενεργητικά 121 εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding, κατασχέθηκαν για «απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων», ανακοινώθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, προαστίου της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε ο δημόσιος τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός TRT Haber.

Η Can Holding, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της πρατήρια καυσίμων, σχολεία και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είχε αποκτήσει το Δεκέμβριο 2024 τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων το κανάλι οικονομικών ειδήσεων Bloomberg HT, που δημιουργήθηκε το 2010 σε σύμπραξη με την Bloomberg News.

«Η επιχείρηση με στόχο την Can Holding, επίσης ιδιοκτήτρια των Haberturk και Bloomberg HT (...) θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τον έλεγχο της κυβέρνησης επί των μέσων ενημέρωσης, με κίνητρο τη βούληση για μονοφωνία», αντέδρασε ο Ερόλ Οντέρογλου, ο αντιπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ