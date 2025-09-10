Ειδήσεις | Διεθνή

Το Κατάρ εξετάζει «συλλογική αντίδραση» στην επιθετικότητα του Ισραήλ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Κατάρ εξετάζει «συλλογική αντίδραση» στην επιθετικότητα του Ισραήλ
Υποστήριξε ότι το Κατάρ έχει διαβουλεύσεις με συμμάχους του στην περιοχή και εξετάζουν μια μορφή συλλογικής αντίδρασης.

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε σήμερα στο CNN ότι εξετάζεται συλλογική αντίδραση στην επιθετικότητα του Ισραήλ, στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Υποστήριξε ότι το Κατάρ έχει διαβουλεύσεις με συμμάχους του στην περιοχή και εξετάζουν μια μορφή συλλογικής αντίδρασης. «Ελπίζουμε πως θα είναι κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό το μπούλινγκ», είπε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ υπογράμμισε εξάλλου πως η ισραηλινή επίθεση δυναμίτισε τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα και απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς. «Νομίζω πως αυτό που έκανε ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ) Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους», είπε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Μόλις το 2,5% των 30άρηδων είναι γονείς - Με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ η πλειοψηφία τους

Ακίνητα: Έξι φορο-ανάσες για τους ιδιοκτήτες το 2026 – «Ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Οι ξεχωριστές business της Τότεναμ: Πώς οι 0 εγχώριοι τίτλοι «χαρίζουν» χρυσάφι στους Λονδρέζους

tags:
Κατάρ
Ισραήλ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider