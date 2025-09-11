Tax & Labour | Εργασιακά

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Οι προσλήψεις αφορούν Προσωρινούς Αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026 για τα ενταγμένα μέλη του μητρώου προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ) μαθητείας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από την Πέμπτη 11/09/2025, ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 12/09/2025, ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/

ΔΥΠΑ
Εργασιακό
Σχολεία
Εκπαίδευση

