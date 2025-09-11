Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη-Μπέργκαμ στο Μέγαρο Μαξίμου

Στη συνάντηση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετέχει ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Nταγκ Μπέργκαμ.

Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και έρχεται στον απόηχο της από κοινού προσφοράς που κατέθεσε ο αμερικανικός κολοσσός Chevron με την Helleniq Energy, στον διαγωνισμό για τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Ερχεστε μία ημέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον να ξεκινήσουν ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή με την οποία υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο κ. Μπέργκαμ θα επισκεφθεί τη Ρεβυθούσα, που αποτελεί προορισμό των φορτίων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, που αντιστοιχεί στο 81% των συνολικών εισαγωγών.