ΗΠΑ - 11η Σεπτεμβρίου: Η Νέα Υόρκη τιμά την 24η επέτειο της μέρας που άλλαξε τον κόσμο

Η πόλη της Νέας Υόρκης τιμά σήμερα την επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, βαριά κι ασήκωτη, πάντως συνήθως σε ατμόσφαιρα συναινετική, που όμως φέτος σημαδεύεται από αδελφοκτόνο σύγκρουση μεταξύ δημοκρατικών για το αξίωμα του δημάρχου.

Στο Ground Zero («σημείο μηδέν»), εκεί όπου υψώνονταν μέχρι εκείνη την ημέρα οι δίδυμοι πύργοι του World Trade Center, συγγενείς των περίπου 3.000 θυμάτων της τραγωδίας θα συμμετάσχουν στη μακρά τελετή της ανάγνωσης των ονομάτων των νεκρών, προσκλητηρίου που γίνεται πλέον σε κάθε επέτειο.

Το σούρουπο, δυο δυνατοί προβολείς θα φωτίσουν τον ουρανό, συμβολίζοντας τους δίδυμους πύργους, και θα παραμείνουν αναμμένοι ως το ξημέρωμα. Θα γίνουν δωρεάν συναυλίες σε διάφορους δημόσιους χώρους της μεγαλούπολης και τελετές σε εγκαταστάσεις του πυροσβεστικού σώματος — 39 μέλη του χάνουν έκτοτε κι ως ακόμη και σήμερα τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας παθήσεων που απέκτησαν εξαιτίας της τραγωδίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στις επίσημες τελετές, θα είναι πάντως παρών το βράδυ στη Νέα Υόρκη, σε αγώνα μπέιζμπολ στο γήπεδο των Γιάνκις. Στο Ground Zero θα πάει ο αντιπρόεδρός του, ο Τζέι Ντι Βανς.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι διάφοροι υποψήφιοι για το αξίωμα του δημάρχου θα διασταυρωθούν στις τελετές μνήμης, αν θα υπάρξει ανακωχή στην ολοένα πιο πικρή εκστρατεία που διεξάγουν.

Πιο πρόσφατο χτύπημα κάτω από τη ζώνη: κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργανώθηκε κοντά στον τόπο των επιθέσεων, ο δημοκρατικός πρώην κυβερνήτης της ομώνυμης πολιτείας, που πλέον διεκδικεί τον θώκο ως ανεξάρτητος, συνέδεσε τον βασικό του αντίπαλο Ζοχράν Μαμντάνι, που έχει εξασφαλίσει το χρίσμα της παράταξης, με διάσημο streamer της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον Χασάν Πικέρ, που είχε εκστομίσει το 2019 τη φράση «οι ΗΠΑ άξιζαν την 11η Σεπτεμβρίου».

Ο δήμαρχος Άνταμς σε πολύ δύσκολη θέση

Ο κ. Μαμντάνι, μεγάλο φαβορί των δημοσκοπήσεων, πρόσφατα εκλεγμένος στο δημοτικό συμβούλιο της Νέας Υόρκης, μουσουλμάνος, συγκριτικά νέος – 33 ετών –, γόνος ινδικής-αμερικανικής οικογένειας, περήφανος «σοσιαλιστής», πέρασε τρεις ώρες τον Απρίλιο συζητώντας απευθείας με τον ίνφλουενσερ αυτόν που έχει 3 εκατ. ακολούθους στο Twitch, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις.

Ουδεμία σημασία είχε ότι ο Χασάν Πικέρ ανασκεύασε τις δηλώσεις που έκανε το 2019 και εξέφρασε τη λύπη του γι’ αυτές: για την ομάδα του κ. Κουόμο, η εγγύτητα αυτή αποτελεί «όνειδος», απόδειξη πως ο κ. Μαμντάνι «δεν αξίζει να γίνει δήμαρχος», όπως το έκθεσε υποστηρίκτρια του πρώην κυβερνήτη 67 ετών παρούσα στο πλευρό του σε εκδήλωση.

«Ο Άντριου Κουόμο ξέρει ακριβώς τι κάνει (...) Υπονοεί ότι ο Ζοχράν Μαμντάνι – που οδεύει να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης – με τον έναν ή τον άλλο τρόπο υποστήριξε την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι αισχρό, είναι επικίνδυνο και είναι εσκεμμένο», ήταν η αντίδραση της εκστρατείας του συγκριτικά νεαρού υποψηφίου.

Μέχρι σήμερα, οι επιθέσεις εναντίον του Ζοχράν Μαμντάνι δεν φθείρουν το προβάδισμά του, τουλάχιστον αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις: προσελκύει το 46% των προθέσεων ψήφου, έναντι 24% του Άντριου Κουόμο και 15% του Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου Siena που διενεργήθηκε για λογαριασμό της New York Times.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας εκλεγμένος με τους δημοκρατικούς, μοιάζει να βρίσκεται πλέον στα σχοινιά, πιστώνεται λιγότερο από το 10% των προθέσεων ψήφου.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης έχουν κάνει λόγο για παζάρια ανάμεσα σε αυτόν και την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που αφορούν την ανάθεση κάποιας θέσης με αντάλλαγμα την απόσυρσή του από την κούρσα. Οι ενδιαφερόμενοι το διαψεύδουν ως τώρα, όμως κάτι τέτοιο θα ξαναμοίραζε την τράπουλα.

Την 11η Σεπτεμβρίου 2001, οι ΗΠΑ υπέστησαν τέσσερις ταυτόχρονες και συντονισμένες επιθέσεις καμικάζι διαπραχθείσες από 19 μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα, υπό την ηγεσία του Οσάμα μπιν Λάντεν.

Στη Νέα Υόρκη, δύο επιβατικά αεροσκάφη στα οποία έγιναν αεροπειρατείες έπεσαν εσκεμμένα πάνω στους δίδυμους πύργους του World Trade Center, προκαλώντας την κατάρρευσή τους μέσα σε λιγότερες από δυο ώρες και τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Getty Images