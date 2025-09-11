Δημοσκόπηση Interview: Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά - Πώς είδαν τα μέτρα της ΔΕΘ

Διατηρεί το εκλογικό της προβάδισμα έναντι της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης η ΝΔ - Βουλή 9 κομμάτων.

Σε μία από τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025 που πραγματοποιήθηκε από την Interview, η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί το εκλογικό της προβάδισμα έναντι της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, σε μία εννιακομματική Βουλή ενώ οι πολίτες απαντούν εάν θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, του Αλέξη Τσίπρα ή του Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, η δημοσίευση για λογαριασμό της εφημερίδας Political στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 21,9%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 7,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Νίκη: 1,9%

Αναποφάσιστοι: 17,2%

Άλλο κόμμα: 10%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 26,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,6%

Ελληνική Λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 8,8%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Νέα Αριστερά: 2,6%

Νίκη: 2,3%

Άλλο: 12,2%

Ποιον επιλέγουν ανάμεσα σε Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού, ποιον θα επέλεγαν, οι πολίτες απαντούν:

Καρυστιανού: 25%

Τσίπρας: 13%

Σαμαράς: 9%

Παράλληλα, το 50% απαντά πως δεν παρακολούθησε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το 32% απαντά πως ήταν ίδια με τις προηγούμενες ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, και το 17% απαντά πως ήταν ανανεωμένος με νέα πρόταση. Επιπρόσθετα, το 57% ζητεί πρόωρες εκλογές, ενώ το 41% θέλει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Πώς κρίνουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2025

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ 2025 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 22% απαντά πως έμεινε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Το 58% απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που θεωρεί πως το αφορά προσωπικά, ενώ το 40% απαντά πως υπάρχει.