Συνεδριάζει ο ΟΗΕ για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones

Ύστερα από αίτημα της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να ασχοληθεί με την παραβίαση από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρωτοφανούς νυχτερινής επιχείρησης κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που παραβίασαν χθες τον εναέριο χώρο της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

