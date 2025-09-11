Τι δείχνουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιούλιο 2025.

Παρά τη μείωση κατά 111 εκατ. ευρώ που σημείωσαν τα χρέη του Δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Τον περασμένο Ιούλιο διαμορφώθηκαν στα 3,54 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Πρωταθλητές παραμένουν τα νοσοκομεία αν και η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας έχει συστήσει την επίσπευση του χρόνου εξόφλησης των οφειλών και η χώρα μας έχει καταδικαστεί για το θέμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η ακτινογραφία των οφειλών

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιούλιο 2025 δείχνουν τα εξής:

1. Νοσοκομεία: Οφείλουν 1,498 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό μειωμένο κατά 101 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο αλλά αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους.

2. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 623 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και κατά 38 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων.

3. Δήμοι – ΟΤΑ: Πτωτικά κινήθηκαν οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), φτάνοντας τα 247 εκατ. ευρώ.

4. Νομικά Πρόσωπα: Τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου παρέμειναν αμετάβλητα στα 222 εκατ. ευρώ .

5. Επιστροφές φόρων: Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 732 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 722 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο. Από αυτές:

- 329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες,

- 403 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών,

- 218 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα καθώς η ΑΑΔΕ αναζητά ακόμα τους φορολογούμενους που δικαιούνται τα ποσά. Οι επιστροφές αυτές, λιμνάζουν στα συρτάρια της φορολογικής διοίκησης λόγω μη ανταπόκρισης των δικαιούχων ή μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Από τα 732 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρων τα 221 εκατ. ευρώ είναι άμεσοι φόροι, 389 εκατ. ευρώ είναι έμμεσοι φόροι και 115 εκατ. ευρώ προέρχονται από μη φορολογικά έσοδα.