Άνοδος στις ευρωαγορές πριν από ΕΚΤ και αμερικανικό πληθωρισμό

Προς «πάγο» για δεύτερη συνεδρίαση τα επιτόκια της ΕΚΤ. Νέα κλιμάκωση στον πληθωρισμό ΗΠΑ προβλέπουν οι αναλυτές.

Κέρδη καταγράφουν οι ευρωαγορές την Πέμπτη εν αναμονή της ετυμηγορίας της ΕΚΤ για τα επιτόκια αλλά και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Οικονομολόγοι και επενδυτές στην Γηραιά Ήπειρο εκτιμούν πως η ΕΚΤ δεν θα κάνει κίνηση στο κόστος δανεισμού που βρίσκεται στο 2% ενώ στρέφουν το βλέμμα τους και στις επερχόμενες τριμηνιαίες μακροοικονομικές προβλέψεις της για την κατάσταση στην Ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι τιμές θα έχουν παρουσιάσουν νέα άνοδο τον Αύγουστο, αλλά οι φρέσκες πιέσεις είναι απίθανο να εκτροχιάσουν την πολυαναμενόμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed την επόμενη εβδομάδα στη διήμερη συνεδρίαση της FOMC (16-17 Σεπτεμβρίου).

Οι ειδικοί αναμένουν ότι ο πληθωρισμό θα επιταχυνθεί κατά 2,9% σε ετήσια βάση και κατά 0,3% μηνιαίως με τον «πυρήνα» από τον οποίο εξαιρούνται οι ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας να αναμένεται να ανεβάσει στροφές στο 3,1% ετησίως και +0,3% από τον Ιούλιο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,18% στις 553,28 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 προσθέτει 0,20% στις 5.372 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX ενισχύεται 0,02% στις 23.637 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,43% στις 7.794 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,44% στις 9.266 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στο +0,38% και τις 42.221 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,21% στις 15.243 μονάδες.

Στα ταμπλό, η Kering σκαρφαλώνει 1,8% καθώς η ιδιοκτήτρια της Gucci διεμήνυσε ότι δεν θα εξαγοράσει πλήρως την ιταλική μάρκα μόδας Valentino τουλάχιστον μέχρι το 2028, αναβάλλοντας την εκτέλεση μιας δαπανηρής συμφωνίας που έχει επιβαρύνει τον υπερχρεωμένο όμιλο.

Ιστορικό υψηλό για τον Nikkei 225 στην Ιαπωνία

Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τον Nikkei της Ιαπωνίας σε νέο ιστορικό υψηλό, εν μέσω πολιτικής αναταραχής ενώ κέρδη κατέγραψε και η Κίνα. Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο πάνω από 1%, φτάνοντας σε ρεκόρ όλων των εποχών στις 44.288,47 μονάδες, ξεπερνώντας για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα το όριο των 44.000 μονάδων.

Ο ευρύτερος TOPIX της Ιαπωνίας ενισχύθηκε 0,2%, παραμένοντας λίγο κάτω από τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο Shanghai Composite στην Κίνα κέρδισε 1,1%, ενώ ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 κατέγραψε άνοδο σχεδόν 2%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε κατά 0,3% χαμηλότερα, παραμένοντας κοντά στο υψηλό τετραετίας.

Ταυτόχρονα, ο Hang Seng TECH, είχε υποχωρήσει πάνω από 1,3% νωρίτερα στην ημέρα, αλλά στο τέλος έκλεισε αμετάβλητος, ενισχυμένος από τις μετοχές των τσιπ. Επίσης, ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,4%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Τέλος, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,5%.