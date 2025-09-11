Χατζηδάκης για Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς, μιλάμε με έργα

Στην προσφορά που κατέθεσε η Chevron, η 2η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρία διεθνώς, μαζί με την HELLENiQ Energy, για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η ανάρτησή του στο Facebook ξεκινά από μια ιστορική αναδρομή: «Πολλοί το αμφισβητούσαν από την αρχή. Θυμάμαι τον Ρίκαρντ Σκούφια και τον Άρη Στεφάτο, που είχα τοποθετήσει στην ηγεσία της ΕΔΕΥΕΠ το 2020, σε μια περίοδο δύσκολη για τη συγκεκριμένη αγορά διεθνώς, να μου λένε: «Υπουργέ, επιχειρούμε να προσελκύσουμε τη Chevron και έχουμε αρκετές πιθανότητες να τα καταφέρουμε».

Άλλοι παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, είχαν σοβαρές αμφιβολίες. Τους θεωρούσαν υπεραισιόδοξους. Η διερεύνηση, άλλωστε, υδρογονανθράκων εκείνη την εποχή δεν ήταν ιδιαίτερα «της μόδας», καθώς λόγω περιορισμένης ζήτησης, συνδεόμενης με την κρίση του κορωνοϊού, έπεφταν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Ωστόσο, εκείνοι επέμειναν. Με τη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τη βοήθεια όλων όσων διατελέσαμε Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Και στη συνέχεια, «στη συνολική προσπάθεια προστέθηκαν δυσκολίες σε σχέση με τον γεωπολιτικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Οι αμφιβολίες, άλλωστε, που διατυπώνονταν από διάφορες πλευρές στο εσωτερικό της χώρας, σε σχέση με την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, ήταν συνεχείς και αδιάλειπτες. Από χθες το απόγευμα, όμως, κανένας "άπιστος Θωμάς" δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον των Chevron και HELLENiQ Energy. Αλλά και να δει πως η κυβέρνηση αυτή μπορεί να μην είναι η καλύτερη στα μεγάλα λόγια, αλλά πάντως στο πεδίο της ενίσχυσης της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάει με έργα! Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας! Συγχαρητήρια στην ΕΔΕΥΕΠ!», καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.