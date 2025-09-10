Ειδήσεις | Διεθνή

Γκουτέρες: Προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από την Ουκρανία

Αυτό το επεισόδιο «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα για τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, μετά την αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία.

Αυτό το επεισόδιο «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Αντόνιο Γκουτέρες
ΟΗΕ
Ουκρανία

