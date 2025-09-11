Πολιτική | Διεθνή

Στο Κίεβο ο Φινλανδός πρόεδρος - Συνάντηση με Ζελένσκι

Newsroom
Στο Κίεβο ο Φινλανδός πρόεδρος - Συνάντηση με Ζελένσκι
Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έφθασε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπου θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Αντρίι Γέρμακ δήλωσε ότι στη διάρκεια της επίσκεψης ο Στουμπ θα συζητήσει με τον Ζελένσκι για έργα ασφαλείας, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επενδύσεις σε υποδομές και εγγυήσεις ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της ασφάλειας για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

