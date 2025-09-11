Morgan Stanley: «Καμπανάκι» προς επενδυτές για την ανεξαρτησία της Fed

Μια υπερβολικά χαλαρή νομισματική πολιτική μπορεί να είναι πολιτικά βολική, αλλά μακροπρόθεσμα οδηγεί σε πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, σε αποδυνάμωση του δολαρίου και σε επενδυτικές «φούσκες», προειδοποιεί η Morgan Stanley.

Ενώ οι επενδυτές στις αγορές μετοχών επικεντρώνονται σε μια πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Fed, ίσως υποτιμούν τους μακροπρόθεσμους κινδύνους σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed, προειδοποιεί σε ανάλυσή της η Morgan Stanley.

Η επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management, Lisa Shalett, σχολιάζει ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι πρόσφατες διακυμάνσεις της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς σχετίζοντας με το αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, επισημαίνει ότι η αγορά των futures «δείχνει» ότι η πιθανότητα για μείωση 25 μονάδων βάσης είναι πάνω από 99%.

«Προσθέστε σε αυτό την πιθανότητα τόνωσης της οικονομίας το 2026 από τον νέο φορολογικό νόμο των ΗΠΑ, και γίνεται σαφές γιατί οι επενδυτές σε μετοχές εμφανίζονται τόσο αισιόδοξοι» συμπληρώνει.

Η ίδια εκτιμά ότι η μέχρι στιγμής εικόνα σε επίπεδο εταιρικών κερδών έχει ενισχύσει το θετικό σενάριο για τις μετοχές βραχυπρόθεσμα, κι έτσι η Morgan Stanely δίνει πιθανότητες άνω του 50% ο δείκτης S&P 500 να φτάσει τις 7.200 μονάδες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

«Ωστόσο, μας ανησυχεί ότι οι αγορές υποτιμούν άλλους, μακροπρόθεσμους κινδύνους και, πιο συγκεκριμένα, τον κίνδυνο για την ανεξαρτησία της Fed» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι δείχνει η άνοδος του χρυσού

Όπως λέει η Shalett, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους ηγέτες της Fed για το ότι δεν μείωσαν τα επιτόκια νωρίτερα. Οι απειλές για την παραίτηση του προέδρου της Fed, Jerome Powell, έχουν τερματιστεί, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες «σημειώνονται πρωτοφανείς προσπάθειες απόλυσης μιας εκ των διοικητών της Fed, με βάση υποτιθέμενες ανακρίβειες σε αίτηση προσωπικού στεγαστικού δανείου».

Παρόλο που οι περισσότερες αγορές έχουν αντιδράσει ήπια, η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί πάνω από 8%, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά, όπως συνέβη και στις 19 Αυγούστου, όταν ανακοινώθηκε η πιθανή απόλυση της Lisa Cook.

Ο χρυσός θεωρείται συνήθως ένα «καταφύγιο ασφαλείας» σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, εξηγεί η Shalett. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η τιμή του ανεβαίνει παράλληλα με τις μετοχές από τον Οκτώβριο του 2022 και έχει υπεραποδώσει σημαντικά σε σχέση με την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του πολύτιμου μετάλλου, αλλά η Morgan Stanely αρχίζει να αναρωτιέται, όλο και περισσότερο, αν ένας βασικός παράγοντας είναι η μεγαλύτερη ανάγκη των επενδυτών να προστατευθούν απέναντι στον κίνδυνο πολιτικοποίησης της Fed. Κάτι που υπονομεύει την ανεξαρτησία της και τη μακρά παράδοση της να καθορίζει την πολιτική της μόνο βάσει των στόχων για μέγιστη απασχόληση και σταθερότητα τιμών.

Γιατί είναι σημαντική η αξιοπιστία της Fed

Η επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία της Fed έχει εδώ και καιρό στηρίξει το status του δολαρίου ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, οπότε το ζήτημα είναι κρίσιμο για την μακροπρόθεσμη προοπτική των αγορών και των αποτιμήσεων πολλών περιουσιακών στοιχείων.

Μια υπερβολικά χαλαρή νομισματική πολιτική, που στοχεύει στην τόνωση της οικονομίας και στη διαχείριση του κόστους του κυβερνητικού χρέους, μπορεί να είναι πολιτικά βολική. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, τα πολύ χαμηλά επιτόκια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, σε αποδυνάμωση του δολαρίου και σε λανθασμένη κατανομή κεφαλαίων, με την «εύκολη» ρευστότητα να διαστρεβλώνει την αντίληψη του κινδύνου από τους επενδυτές.

Επίσης, μια τέτοια κατάσταση συντηρεί μη παραγωγικές εταιρείες και τροφοδοτεί κερδοσκοπικές φούσκες, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της φούσκας της αγοράς κατοικίας πριν από την οικονομική κρίση του 2008.

Γενικότερα, σχολιάζει η Shalett, όταν η νομισματική πολιτική πολιτικοποιείται, μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης σε πολλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών μακροοικονομικών στοιχείων, κάτι που με τη σειρά του επηρεάζει την ικανότητα των επενδυτών να κάνουν μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τα εταιρικά κέρδη, τις ταμειακές ροές και τις αποτιμήσεις.