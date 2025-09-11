Tax & Labour | Εργασιακά

Δεύτερη ευκαιρία μέσα από τη ραπτική – Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για κρατούμενες στον Ελαιώνα Θήβας

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των κρατουμένων σε επαγγελματικά πεδία που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και την ουσιαστική υποστήριξή τους στο νέο τους ξεκίνημα μετά την αποφυλάκισή τους.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιώνα Θήβας ειδική εκδήλωση για την απονομή πιστοποιητικών κατάρτισης σε 20 κρατούμενες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην ειδικότητα «Κοπτική-Ραπτική», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι απόφοιτες απέκτησαν βασικές γνώσεις στη σχεδίαση και κατασκευή ειδών ένδυσης αξιοποιώντας κατάλληλα υλικά ενώ έμαθαν να εφαρμόζουν βασικές τεχνικές της μοδιστρικής τέχνης, να κατανοούν τις αρμοδιότητες του επαγγελματία κοπτικής-ραπτικής και να προετοιμάζουν σωστά τον επαγγελματικό τους χώρο. Παρουσίασαν ενδύματα που κατασκευάστηκαν στο πρόγραμμα. Το παρών έδωσαν η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, Ευγενία Λαΐνα, καθώς και αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ.

«Η ΔΥΠΑ δίνει προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κρατούμενους, με στόχο όχι μόνο την απόκτηση δεξιοτήτων με ζήτηση στην αγορά εργασίας, αλλά και την παροχή μιας πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας για κοινωνική επανένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση» υπογραμμίζεται καταληκτικά.

