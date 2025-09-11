Υδρογονάνθρακες: Συστάθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών - Σήμερα η αποσφράγιση

Η σύνθεση της επιτροπής.

Σε συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που υπεβλήθησαν την Τετάρτη για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων από την κοινοπραξία Chevron - Helleniq Energy προχώρησε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, για την αποσφράγιση των υποβληθεισών προσφορών. Η Επιτροπή αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και επαγγελματίες του κλάδου των υδρογονανθράκων, με εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών για το διεθνή διαγωνισμό που αφορά στην παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη και η κοινοπραξία εκδήλωσε ενδιαφέρον και για τις τέσσερις περιοχές.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος: Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ και μέλος του ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μέλος: Dr. Michael Hadjitofi, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Σπυρίδων Παπαευθυμίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας.

Μέλος: Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρώτρια η Βασιλική Ζαβλάγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μέλος: Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, Κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας, και πρώην αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Γεώργιος Τσιφουτίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Γεωθερμίας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέλος: Δρ. Ιωάννης Βακαλάς, Επίκουρος Καθηγητής Γεωλογίας Υδρογονανθράκων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναπληρωματικό μέλος ο Δρ. Κωνσταντίνος Τζιμέας, Ανώτερος Σύμβουλος Έρευνας στην ΕΔΕΥΕΠ.

Γραμματείς της Επιτροπής: Όλγα Θεοδώρα Κάκκαβα, νομική σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ και Δρ. Γεώργιος Μακροδήμητρας, γεωλόγος-ιζηματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΕΥΕΠ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Η ΕΔΕΥΕΠ, σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διεξάγει με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια το διεθνή διαγωνισμό για νέες περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από τη σύμπραξη των εταιρειών Chevron (operator) και HELLENiQ ENERGY αποτελεί καθοριστική επιτυχία της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2022, και σηματοδοτεί την είσοδο στην ελληνική αγορά μίας εταιρείας με κορυφαία τεχνογνωσία σε deepwater projects παγκοσμίως, οικονομική ισχύ και μακροχρόνια εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διαδικασία του διαγωνισμού υλοποιείται με επιτυχία εντός του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, των εθνικών δεσμεύσεων και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης που όρισε το ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ θα μελετήσει σχολαστικά τις προσφορές των ενδιαφερομένων, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εισήγησή της, ώστε να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα επόμενα βήματα.

Βιογραφικά

Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Γεωλογία και τη Γεωφυσική, και διπλώματος εξειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τον Ιούλιο του 2020 διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, έχοντας εμπειρία 20 ετών σε διευθυντικές θέσεις στο εξωτερικό, με κύρια δραστηριότητα την εξερεύνηση και ανάπτυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Την περίοδο 2016-2020 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων στην M Vest Energy AS, έχοντας υπηρετήσει πριν ως Διευθυντής Διαχείρισης Οικοπέδων και Τεχνολογίας στην Atlantic Petroleum Norge, ενώ υπήρξε και ιδρυτικό μέλος τεσσάρων νορβηγικών εταιρειών στο χώρο της ενέργειας. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, εργάστηκε στην εξερεύνηση υδρογονανθράκων σε γεωλογικές λεκάνες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ινδικό Ωκεανό, Δυτική Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία, έχοντας ενεργό συμμετοχή στην ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στη Νορβηγική Θάλασσα και τη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Dr. Michael Hadjitofi, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ

Ο Michael Hadjitofi είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών και διπλώματος από το Imperial College του Λονδίνου, και αριστούχος πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός. Διαθέτει εμπειρία 44 ετών στους τομείς εξερεύνησης, εξόρυξης και διύλισης της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βενεζουέλα, τον Καναδά, την Ιταλία, την Γκαμπόν, το Ομάν, τα ΗΑΕ, τη Ρωσία, την Αλγερία, την Ινδία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Οι βασικές του δεξιότητες εστιάζουν στη μηχανική ταμιευτήρων, το σχεδιασμό και την εκτέλεση ανάπτυξης κοιτάσματος, την αδειοδότηση, τις διαπραγματεύσεις για συμβόλαια PSA/φορολογικών δικαιωμάτων, τη διαχείριση έργων και κοινοπραξιών, τη διαχείριση θεμάτων Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος (HSE), και τη διαχείριση κινδύνων. Την περίοδο 2011-2017 διετέλεσε σύμβουλος της Κυπριακής Κυβέρνησης σε θέματα ανάπτυξης εξερευνητικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ

Ο Ευθύμιος Ταρτάρας κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Γεωφυσική από το Πανεπιστήμιο της Utah, και πτυχίο Γεωλογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική του εξειδίκευση επικεντρώνεται στο χαρακτηρισμό του υπεδάφους και στην ερμηνεία δεδομένων για εξερεύνηση υδρογονανθράκων, ορυκτών, και γεωθερμικής ενέργειας. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε ανώτατες διοικητικές θέσεις του κλάδου της εξερεύνησης φυσικών πόρων, και έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, και τη Νορβηγία. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει διαχειριστεί εκτεταμένες διεπιστημονικές ομάδες με αντικείμενο την ενσωμάτωση και ερμηνεία γεωεπιστημονικών δεδομένων. Από το 2020 ηγείται του Τμήματος Γεωεπιστημών στην ΕΔΕΥΕΠ, επιβλέποντας θέματα που σχετίζονται με την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, καθώς και τη Δέσμευση και Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα (CCS).

Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, Κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας, και πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ

Ο Σπυρίδων Μπέλλας σπούδασε Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Freie Universität του Βερολίνου. Από τον Ιούλιο του 2020 υπηρετεί στο Ινστιτούτο Γεωενέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και τελεί Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Το 2016-2020 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (νυν ΕΔΕΥΕΠ), και από το 2011 υπήρξε στέλεχος της Ομάδας Εργασίας Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την περίοδο 2003-2010 εργάστηκε ως Ανώτερος Γεωεπιστήμονας στον Ποιοτικό Έλεγχο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, διδάσκοντας παράλληλα εφαρμοσμένη γεωλογία σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει συμβάλει σε ερευνητικά έργα και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης υπάρξει μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης για την απόδοση παραχωρήσεων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, έχει συμμετάσχει σε Τεχνικές Συμβουλευτικές Επιτροπές, και έχει εκκινήσει Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Δρ. Ιωάννης Βακαλάς, Επίκουρος Καθηγητής Γεωλογίας Υδρογονανθράκων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Από το 2022 ο Ιωάννης Βακαλάς είναι Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο αντικείμενο της Γεωλογίας Υδρογονανθράκων. Έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα και πτυχίο Γεωλογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το ΕΜΠ. Έχει διατελέσει Λέκτορας του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και συνεργάτης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας συνεργάστηκε ως γεωλόγος με ελληνικές και ξένες εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων (Repsol S.A., Energean Oil and Gas S.A., Hellenic Petroleum S.A., Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων – νυν ΕΔΕΥΕΠ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση ιζηματογενών λεκανών, με έμφαση στη δυνατότητα γένεσης και αποθήκευσης υδρογονανθράκων.