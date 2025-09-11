Λαγκάρντ: Μεγάλη πηγή αβεβαιότητας οι γεωπολιτικές εντάσεις - Στήριξη από τις επενδύσεις σε υποδομές, άμυνα

Ως σοβαρή πηγή αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Πιο ισορροπημένοι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη. Ομόφωνη η απόφαση για τα επιτόκια. Η αναφορά στην Ελλάδα.

Ως σοβαρή πηγή αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία χαρακτήρισε τις γεωπολιτικές εντάσεις η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που έπεται της ανακοίνωσης των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και η τραγική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένουν σοβαρές πηγές αβεβαιότητας», είπε η Λαγκάρντ προσθέτοντας στις απειλές για την ανάπτυξη τις εναπομείνασες εμπορικές εντάσεις. «Παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν περιορίσει την αβεβαιότητα, μια ανανέωση της επιδείνωσης των εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές και να παρασύρει πτωτικά τις επενδύσεις και την κατανάλωση», είπε, επισημαίνοντας πως ο πλήρης αντίκτυπος των δασμών που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση θα γίνει αισθητός με τον καιρό.

Από την άλλη, ωστόσο, οι υψηλότερες του αναμενόμενου δαπάνες σε υποδομές και άμυνα αλλά και οι υποστηρικτικές για την παραγωγικότητα μεταρρυθμίσεις αναμένεται να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, είπε η Λαγκάρντ. Το βασικό μήνυμα που έστειλε είναι πως οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές έχουν γίνει πιο ισορροπημένοι (σσ στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε πει έχουν καθοδική απόκλιση), χάρη και στην εμπορική συμφωνία που έκλεισε η ΕΕ με τις ΗΠΑ. Προειδοποίησε, ωστόσο, πως αυτό «δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι έχουν εξαφανιστεί και ότι μας λείπουν οι προκλήσεις».



Για την οικονομία

Η Λαγκάρντ υπενθύμισε ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε 0,7% στο α' εξάμηνο του έτους, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ανθεκτικότητα της εσωτερικής ζήτησης. Το α' τρίμηνο ήταν πιο ισχυρό, ενώ το β' τρίμηνο ασθενέστερο, καθώς, ενόψει της επιβολής δασμών, το διεθνές εμπόριο ήταν εμπροσθοβαρές.

Εξάλλου, παρά την εξασθένιση της ζήτησης για εργασία, η αγορά εργασίας παραμένει πηγή ισχύος, με το ποσοστό ανεργίας στο 6,2% τον Ιούλιο. Αυτό με τον καιρό αναμένεται να δώσει ώθηση στην καταναλωτική δαπάνη, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Τόσο η καταναλωτική δαπάνη, όσο και οι επενδύσεις αναμένεται να επωφεληθούν και από τις αυξημένες επενδύσεις των κρατών σε υποδομές και άμυνα.

Παραμένουμε data dependent για τα επιτόκια

Η Λαγκάρντ είπε πως η αποπληθωριστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και αυτό σημαίνει πως «η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση με τον πληθωρισμό», «είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε». Διευκρίνισε ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει πως η ΕΚΤ κινείται σε προκαθορισμένο μονοπάτι.

Για ακόμη μία φορά, επανέλαβε πως οι αποφάσεις της ΕΚΤ εξαρτώνται από τα εισερχόμενα στοιχεία. Σημειώνεται ότι η σημερινή απόφαση διατήρησης των τριών επιτοκίων ήταν ομόφωνη.

Στις νέες προβλέψεις τους, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027. Χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Ερωτηθείσα για την πτωτική αναθεώρηση του πληθωρισμού το 2027, η Λαγκάρντ υποβάθμισε την κίνηση, εστιάζοντας στην αναβάθμιση της πρόβλεψης για το 2025 και το 2026.

Για τη Γαλλία

Η Λαγκάρντ άφησε να εννοηθεί ότι η ΕΚΤ απέχει πολύ από το να σπεύσει να σώσει τη Γαλλία. Αναγνώρισε μεν ότι η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί πάντα τις αγορές και διαθέτει τα εργαλεία για να διασφαλίσει τη μετάδοση της οικονομικής πολιτικής εάν χρειαστεί, ωστόσο επισήμανε ότι οι αγορές είναι εύρυθμες και λειτουργούν με καλή ρευστότητα. Σημείωσε, μάλιστα, ότι τα spreads τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συρρικνωθεί και υπάρχει «περιορισμένη ψαλίδα» μεταξύ του γερμανικού ομολόγου και αυτών άλλων κρατών μελών.

Η αναφορά στην Ελλάδα

Μια μίνι αναφορά στο «κακό» παρελθόν της Ελλάδας με τα στατιστικά στοιχεία έκανε η Λαγκάρντ. «Είμαστε πολύ τυχεροί μέχρι στιγμής να έχουμε στοιχεία, η ακεραιότητα των οποίων, δεν αμφισβητείται. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Eurostat από τις στατιστικές αρχές των κρατών μελών, παρά το τραύμα που προκλήθηκε από την Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια και νομίζω έχει γίνει μάθημα για όλους μας, έχουν υψηλή ακεραιότητα, κάτι που έχει μεγάλη αξία για όλους μας», είπε η Λαγκάρντ.