Wall Street: Ιστορικό υψηλό για S&P 500 - Το βλέμμα στην κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Ο S&P 500 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 6.500 μονάδες.

Κέρδη σημείωσαν οι δείκτες στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς το βλέμμα των επενδυτών ήταν στραμμένο στην κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθεί αύριο, η οποία θα δώσει μια πιο σφαιρική εικόνα για την πορεία της αγοράς εργασίας, ενώ δεν πτοήθηκαν από τα στοιχεία για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία ήταν αποθαρρυντικά και προκάλεσαν μεταβλητότητα στους δείκτες στο ξεκίνημα της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, μείωση κατέγραψαν οι θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ τον Αύγουστο, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP, η αμερικανική αγορά πρόσθεσε 54.000 μισθολόγια τον Αύγουστο στο ιδιωτικό της τομέα, αφότου τον Ιούλιο σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αύξηση στις 68.000 θέσεις εργασίας.

Αντιθέτως, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 8.000 σε 237.000 την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου. Η μέση πρόβλεψη σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν για 230.000 αιτήσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 0,77% στις 45.621 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 0,82% στις 6.501 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, καθώς ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 6.500 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,98% στις 21.707 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν μετά την έκθεση της ADP, «χαλαρώνοντας» την πίεση στην αγορά. Τα κέρδη περιορίστηκαν από την άνοδο των αποδόσεων νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, καθώς η απόδοση των 30ετών ομολόγων ξεπέρασε προσωρινά το 5% την Τετάρτη, εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τις απειλές για την ανεξαρτησία της Fed.

Την Τετάρτη οι S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν κέρδη μετά τη σημαντική νίκη που πέτυχε η Alphabet σε δίκη για αντιμονοπωλιακές πρακτικές. Ο Dow Jones υποχώρησε οριακά κατά 0,05%, ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 0,51%, ενώ ο Nasdaq σκαρφάλωσε 1,02%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Salesforce σημείωσε απώλειες 4,85% μετά την απογοήτευση που προκάλεσε το guidance που εξέδωσε η Salesforce για το γ' τρίμηνο παρά το γεγονός πως εμφάνισε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% από 9,33 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,89 δισ. δολάρια ή 1,96 δολάρια ανά μετοχή από 1,43 δισ. ή 1,47 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο πριν.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Goldman Sachs θα επενδύσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην T. Rowe Price Group και θα συνεργαστεί με τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων για την πώληση προϊόντων της αγοράς σε ιδιώτες επενδυτές, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Πέμπτη.

Χρηματοοικονομικοί κολοσσοί όπως η Goldman, η BlackRock και η Morgan Stanley κάνουν μεγάλες κινήσεις σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, στα οποία κυριαρχούν εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, για να αξιοποιήσουν το αναπτυξιακό τους δυναμικό και να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Στα υπόλοιπα μάκρο της ημέρας, σε υψηλό τεσσάρων μηνών σκαρφάλωσε τον Ιούλιο το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις έσπευσαν να εισάγουν αγαθά και υλικά λίγο πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει τους τελικούς δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σχεδόν 33% από τον προηγούμενο μήνα στα 78,3 δισ. δολ. όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg τοποθετούσαν το έλλειμμα στα 78 δισ. δολάρια.

Οι επενδυτές τώρα αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, με την έκθεση να δημοσιεύεται αύριο, Παρασκευή. Σύμφωνα με οικονομολόγους της Wall Street, οι μη γεωργικές θέσεις εργασίας αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 75.000 τον περασμένο μήνα.