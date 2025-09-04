Goldman Sachs: Aγοράζει μετοχές της T. Rowe αξίας 1 δισ. δολ.

Η Goldman Sachs θα επενδύσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην T. Rowe Price Group και θα συνεργαστεί με τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων για την πώληση προϊόντων της αγοράς σε ιδιώτες επενδυτές, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Πέμπτη.

Χρηματοοικονομικοί κολοσσοί όπως η Goldman, η BlackRock και η Morgan Stanley κάνουν μεγάλες κινήσεις σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, στα οποία κυριαρχούν εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, για να αξιοποιήσουν το αναπτυξιακό τους δυναμικό και να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Η συνεργασία θα δώσει στην Goldman πρόσβαση στην πελατειακή βάση της T. Rowe που επικεντρώνεται στη συνταξιοδότηση.

Η T. Rowe διαχειρίζεται περίπου 1,7 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών, τα δύο τρίτα των οποίων σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Goldman θα επενδύσει μέσω μιας σειράς «open market» αγορών με σκοπό να κατέχει περίπου το 3,5% της εταιρείας, καθιστώντας την τράπεζα της Wall Street τον πέμπτο μεγαλύτερο μέτοχο της T. Rowe.