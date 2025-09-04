Salesforce: Απογοήτευσε το guidance παρά τα αυξημένα κέρδη και έσοδα για το β' τρίμηνο

Η Salesforce διατήρησε τις προβλέψεις για τα έσοδα του έτους αλλά αναμένει υψηλότερα κέρδη.

Απογοήτευσε το guidance που εξέδωσε η Saleforce για το γ' τρίμηνο παρά το γεγονός πως εμφάνισε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις με αποτέλεσμα η μετοχή της να υποχωρεί 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% από 9,33 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,89 δισ. δολάρια ή 1,96 δολάρια ανά μετοχή από 1,43 δισ. ή 1,47 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο πριν.

Για το γ’ τρίμηνο, η Salesforce αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από μεταξύ 2,84 και 2,86 δολαρίων και έσοδα από από 10,24 έως 10,29 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές σε έρευνα LSEG περίμεναν 2,85 ευρώ ανά μετοχή και 10,29 δισ. δολάρια σε έσοδα.

Η Salesforce έχει «χάσει έδαφος» στη Wall Street φέτος λόγω μιας παρατεταμένης περιόδου χαμηλής ανάπτυξης εσόδων, η οποία παραμένει σε μονοψήφια ποσοστά από τα μέσα του 2024. Παρόλο που η εταιρεία προβάλλει τακτικά τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και τις βελτιώσεις στα λογισμικά και τα συστήματά της, δεν έχει ωφεληθεί από το «κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης όσο άλλες τεχνολογικές εταιρείες.

Πριν από την ανακοίνωση της Τετάρτης, η μετοχή της Salesforce είχε υποχωρήσει 23% για το έτος, υπολειπόμενη όλων εκτός από μία μετοχή στο Dow, ενώ βρίσκεται πίσω από όλες τις άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Κατά το β' τρίμηνο, η Salesforce ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση των τιμών ορισμένων προϊόντων και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να εξαγοράσει την εταιρεία λογισμικού διαχείρισης δεδομένων Informatica έναντι $8 δισεκατομμυρίων.