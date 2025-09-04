ΗΠΑ: Μειωμένες οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Αύγουστο - Σε υψηλό διμήνου οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αύξηση στις 68.000 θέσεις εργασίας.

Μείωση κατέγραψαν οι θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ τον Αύγουστο, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πορεία της αγοράς εργασίας της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η αμερικανική αγορά πρόσθεσε 54.000 μισθολόγια τον Αύγουστο στο ιδιωτικό της τομέα, αφότου τον Ιούλιο σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αύξηση στις 68.000 θέσεις εργασίας.

Η αύξηση της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες και οι άνεργοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν νέα δουλειά.

Η προσοχή πλέον στρέφεται στην κρίσιμη έκθεση του υπουργείου Εργασίας για την απασχόληση, η οποία θα δημοσιευθεί την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η έκθεση θα καταγράψει 75.000 θέσεις εργασίας, περίπου στα ίδια επίπεδα με του Ιουλίου.

Αντιθέτως, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει επιβράδυνση.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 8.000 σε 237.000 την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου. Η μέση πρόβλεψη σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν για 230.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που εξακολουθούν να λαμβάνουν επιδόματα, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 1,94 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, αυξήθηκε στις 231.000.