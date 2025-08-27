ΧΑ: Πιέσεις στις τράπεζες, stock picking σε large και mid caps

Επενδυτές και αναλυτές επιχειρούν να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία, αλλά και με μειωμένη ορατότητα, τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Στις 2.060 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, απώλειες 1,7% στις τράπεζες.

Upd. 13:36

Συγκρατημένες οι πιέσεις στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, μετά τη χθεσινή «καταιγίδα», καθώς επενδυτές και αναλυτές επιχειρούν να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία (αλλά και με μειωμένη ορατότητα) τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Το διάστημα έως τις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ο Γάλλος πρωθυπουργός θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, προσφέρει χρόνο για πολιτικές διεργασίες, αν και στην πλειονότητά τους οι ξένοι αναλυτές αναμένουν πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού και επιλογή νέου πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο Μακρόν. Αυτό μοιάζει μέχρι στιγμής το καλύτερο σενάριο για τις αγορές, σε σχέση με την επιλογή προκήρυξης νέων βουλευτικών εκλογών εν μέσω δημοσκοπικής ανόδου της γαλλικής ακροδεξιάς.

«Οι αγορές εξακολουθούν να διαμορφώνουν άποψη για τις συνέπειες της επικείμενης ψηφοφορίας και φαίνεται ότι δεν βιάζονται να τιμολογήσουν τις πρόωρες εκλογές ως βασικό σενάριο» σχολιάζουν σήμερα οι αναλυτές της ING.

Εξηγούν δε πως η εναλλακτική επιλογή, δηλαδή να αποδυναμωθούν αρκετά οι περικοπές δαπανών, ώστε η σημερινή ή μια νέα γαλλική κυβέρνηση να μπορέσει να συγκεντρώσει κοινοβουλευτική στήριξη και να επιτύχει σε κάποιο βαθμό δημοσιονομική εξυγίανση, είναι παρούσα, αν και όχι πολύ πιθανή. «Πάντως, οι αγορές φαίνεται να έχουν απορροφήσει τα αρχικά άσχημα νέα και μπορεί να σταθεροποιηθούν πριν από την ψηφοφορία στις 8 Σεπτεμβρίου» καταλήγουν.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον επανέρχεται σταδιακά στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, με το βλέμμα να στρέφεται σήμερα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, στη Motor Oil, και τις επόμενες ημέρες έως τις 9 Σεπτεμβρίου, διαδοχικά, σε Austriacard, Intralot, ΟΠΑΠ, Trade Estates, Metlen, ΔΑΑ, Σαράντης και Fourlis.

Πέραν των εγχώριων αποτελεσμάτων, η προοπτική ένταξης της Metlen στη σύνθεση του βρετανικού FTSE 100 έχει πολύ ουσιαστική -και έντονα συμβολική- αξία, και στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας θα ξέρουμε περισσότερα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.063,69 μονάδες, με απώλειες 0,62%.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 1,66% στις 2.225,84 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 44 μετοχές ενισχύονται, έναντι 77 που υποχωρούν και 35 που παραμένουν αμετάβλητες, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 100 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 31,22 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές, κυρίως στον τίτλο της Alpha Bank όπου έχουν περάσει τρία «πακέτα», όλα στην τιμή των 3,52 ευρώ, για συνολικά 7,38 εκατ. τεμάχια συνολικής αξίας 26 εκατ. ευρώ.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 2,61% και 2,40% των Σαράντης και ElvalHalcor αντίστοιχα, ενώ ενισχυμένη 1,58% ακολουθεί η μετοχή της Aktor.

Με κέρδη μικρότερα του 1% ακολουθούν οι Jumbo (+0,86%), ΟΤΕ (+0,75%), Lamda Development (+0,56%), ΟΠΑΠ (+0,47%), Metlen (+0,37%), Coca-Cola HBC (+0,23%) και ΔΕΗ (+0,21%), ενώ αμετάβλητος στα 38,00 ευρώ βρίσκεται ο τίτλος της Τιτάν.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Eurobank με απώλειες 2,15% στα 3,27 ευρώ, οι Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ ακολουθούν με απώλειες 1,78% και 1,61% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 1% υποχωρούν και οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς (-1,48%), Optima (-1,48%) και Alpha Bank (-1,24%).

Στο -0,90% οι Cenergy και Viohalco, στο -0,80% η Aegean, μικρότερες απώλειες για ΕΥΔΑΠ (-0.68%), ΔΑΑ (-0,64%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,61%) και Helleniq Energy (-0,58%).