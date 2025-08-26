Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Bloomberg: Η Metlen ένα βήμα πριν την εισαγωγή στον FTSE 100

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Bloomberg: Η Metlen ένα βήμα πριν την εισαγωγή στον FTSE 100
Λιγότερο από ένα μήνα μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Metlen Energy & Metals βρίσκεται μία ανάσα πριν αποκτήσει μία θέση στον δείκτη blue-chip του Ηνωμένου Βασιλείου.

Λιγότερο από ένα μήνα μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Metlen Energy & Metals βρίσκεται μία ανάσα πριν αποκτήσει μία θέση στον δείκτη των μετοχών blue-chip του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανανεώσιμη ενέργεια, το εμπόριο φυσικού αερίου και την παραγωγή αλουμινίου, θα προστεθεί στον δείκτη FTSE 100, μάλλον εις βάρος του μικρότερου μέλους του, της κατασκευαστικής Taylor Wimpey Plc, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από τον διαχειριστή του δείκτη, FTSE Russel. Οι αλλαγές υπόκεινται σε τελική αξιολόγηση η οποία θα βασιστεί στις τιμές κλεισίματος της 2ης Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθεί την επόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Metlen έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μία αλλαγή που ορισμένοι αναλυτές ανέμεναν να οδηγήσει στην συμπερίληψή της σε δείκτες όπως ο FTSE 100. Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισ. ευρώ, η εταιρεία είναι μία από τις πρώτες που εκμεταλλεύεται τους νέους κανόνες που επιτρέπουν την ένταξη σε δείκτες της FTSE Russell, μετοχών που δεν είναι ονομασμένες σε βρετανικές λίρες, προσθέτει το Bloomberg.

Η ενδεχόμενη ένταξη στον FTSE 100 έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη ζήτηση για τις μετοχές της Metlen, από τα funds που παρακολουθούν δείκτες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσωπικός αριθμός: Παράταση έως 5 Νοεμβρίου στην προθεσμία έκδοσης

Εργασιακό νομοσχέδιο: «Λάστιχο» το ωράριο εργασίας, αλλάζει η ετήσια άδεια αναψυχής

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

tags:
Metlen (Mytilineos)
Μετοχές
Λονδίνο

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider