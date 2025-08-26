«Εισαγόμενες» πιέσεις στο ΧΑ

Ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία και η άνευ προηγουμένου παρέμβαση Τραμπ στα εσωτερικά της Fed δημιουργούν αναταράξεις στις αγορές. Κάτω από τις 2.090 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, απώλειες 2% για τις τράπεζες.

Upd. 11:18

Με πιέσεις που φέρνουν τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.090 μονάδες και απώλειες έως 2% για τον τραπεζικό δείκτη ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τρίτης στη Λεωφόρο Αθηνών.

Αφορμή, οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης του γαλλικού κοινοβουλίου στις 8 Σεπτεμβρίου, πριν φέρει προς συζήτηση, τον Οκτώβριο, τον νέο γαλλικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας ύψους 40 δισ. ευρώ. Η κίνηση του Μπαϊρού φέρνει τη Γαλλία αντιμέτωπη με το φάσμα της πολιτικής αστάθειας -και των κοινωνικών αναταραχών- καθώς η κυβέρνηση δε διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης προαναγγέλλουν ότι δε θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, ενώ πολιτικοί ηγέτες ζητούν, σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης, και την παραίτηση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν.

Είναι ενδεικτικό ότι οι συναλλαγές στο Παρίσι ξεκίνησαν με πτώση 3% για τον γαλλικό CAC, ενώ η απόδοση για το γαλλικό δεκαετές ομόλογο «σκαρφαλώνει» στο 3,51%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, με άνοδο 9 μ.β.

Στο μεταξύ, αναστάτωση σημειώνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις εναντίον της Fed. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι απέλυσε τη Λίζα Κουκ από μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, με την ίδια να αμφισβητεί τη νομιμότητα αυτής της απόφασης. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι, η διαφορά σε σχέση με την επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Fed, είναι ότι τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος προχωρά σε συγκεκριμένες κινήσεις που υπονομεύουν την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Μάλιστα, νωρίτερα φέτος η Standard & Poor’s είχε προειδοποιήσει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑ+ των ΗΠΑ «μπορεί να βρεθεί υπό πίεση» σε περίπτωση πολιτικών εξελίξεων οι οποίες θα επηρεάσουν την ισχύ των αμερικανικών θεσμών και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα ή ανεξαρτησία της Fed.

Αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι η υπόθεση Κουκ θα καταλήξει στα δικαστήρια, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η ίδια θα διατηρήσει τη θέση της κατά τη διάρκεια της εκδίκασης ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed και η επιτροπή νομισματικής πολιτικής (FOMC), η οποία συνεδριάζει στις 16-17 Σεπτεμβρίου, θα μείνουν με ένα μέλος λιγότερο μέχρι να λυθεί η δικαστική διαμάχη...

Η ING σημειώνει επίσης ότι οι επενδυτές θα αρχίσουν φυσιολογικά να αμφισβητούν όλο και περισσότερο την ανεξαρτησία της Fed, κάτι που θα οδηγούσε, μεταξύ άλλων, και σε αποδυνάμωση του δολαρίου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, ήδη η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων βρέθηκε σε νέο υψηλό στις 122 μονάδες βάσης και επέστρεψε σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Έτσι, θα αναμένονται με ενδιαφέρον οι προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα εκδόσεις αμερικανικού χρέους ύψους 144 δισ. δολαρίων σε διετή, πενταετή και επταετή ομόλογα, με την έκδοση των επταετών, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, να θεωρείται η πιο δύσκολη.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει απώλειες 1,42% στις 2.086.11 μονάδες. Θα έχει ενδιαφέρον αν, σε επίπεδο κλεισίματος, ο Δείκτης διασπάσει καθοδικά το κάτω όριο της ζώνης συσσώρευσης των 2.090-2.140 μονάδων εντός της οποίας κινείται από τις 11 Αυγούστου και έπειτα.

Μεγαλύτερες οι απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 1.98% στις 2.279.28 μονάδες, με μοναδικούς τίτλους σε θετικό έδαφος τις Optima (+0,62%) και CrediaBank (+0,40%).

Στο σύνολο του ταμπλό 77 μετοχές υποχωρούν, έναντι μόλις 25 σε θετικό έδαφος και 51 αμετάβλητων, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 32,51 εκατ. ευρώ.

Στο «κόκκινο» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, ο μοναδικός τίτλος που κινείται σε θετικό έδαφος, πέραν της Optima, είναι ο ΔΑΑ, με άνοδο 0,18%.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Alpha Bank και ΕΤΕ με πτώση 2,62% και 2,50% αντίστοιχα, η Coca-Cola HBC υποχωρεί 2,29%, ενώ με απώλειες άνω του 1% ακολουθούν οι Viohalco (-1,63%), ΔΕΗ (-1,57%), Τρ. Κύπρου (-1,52%), Eurobank (-1,50%), Τρ. Πειραιώς (-1,39%), Cenergy (-1,08%), Σαράντης (-1,07%) και Helleniq Energy (-1,04%).