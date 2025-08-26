Η μάχη της Fed: Ο Τραμπ απέλυσε την Λίζα Κουκ, εκείνη απαντά ότι «δεν έχει καμία εξουσία να το κάνει»

Στην απόλυση της Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) δήλωσε ότι προχώρησε o Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μία άνευ προηγουμένου και δραματική κλιμάκωση των επιθέσεών του στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ λόγω της άρνησής της να μειώσει τα επιτόκια.

Στην απόλυση της Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) δήλωσε ότι προχώρησε o Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μία άνευ προηγουμένου και δραματική κλιμάκωση των επιθέσεών του στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ λόγω της άρνησής της να μειώσει τα επιτόκια.

🚨 President Donald J. Trump relieves Federal Reserve Governor Lisa Cook of her position pic.twitter.com/tJV8m4mlHW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 26, 2025

Στην επιστολή απόλυσης που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, επικαλείται ισχυρισμούς του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), Μπιλ Πουλτ, ότι είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σε αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια.

Η επιστολή ήρθε τέσσερις ημέρες αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα διερευνήσει την Κουκ λόγω του ισχυρισμού του Πουλτ.

Η Κουκ από την πλευρά της δήλωσε την Δευτέρα: «Ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «έχει λόγο» που με απέλυσε ενώ δεν υπάρχει λόγος βάσει του νόμου και δεν έχει καμία εξουσία να το πράξει».

«Δεν θα παραιτηθώ», τόνισε η Κουκ, η οποία είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρετεί ως διοικητής της Fed. «Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022», πρόσθεσε.

Η Κουκ, η οποία διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, προσέλαβε τον διακεκριμένο δικηγόρο Άμπε Λόουελ για να την εκπροσωπήσει.

Ο Λόουελ, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να «απολύσει με tweet» και για άλλη μια φορά το αντανακλαστικό του να εκφοβίζει είναι λανθασμένο και τα αιτήματά του στερούνται οποιασδήποτε κατάλληλης διαδικασίας, βάσης ή νομικής εξουσίας».

«Θα λάβουμε όποια μέτρα είναι απαραίτητα για να αποτρέψουμε την απόπειρα παράνομης δράσης του», δήλωσε ο Λόουελ.

Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας δεν είχε άμεσο σχόλιο για την επιστολή του Τραμπ.

Καθώς κανένας Αμερικανός πρόεδρος μέχρι τώρα δεν έχει αποπέμψει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FED, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα ακολουθήσει.

Η FED θεωρείται ότι έχει προνομιούχο καθεστώς, μακριά από τις πολιτικές παρεμβάσεις, λόγω των διατάξεων του νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οι οποίες εμποδίζουν τον εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο να αποπέμψει ένα μέλος του διοικητικού της συμβουλίου επειδή διαφωνεί με τη νομισματική πολιτική.

Ωστόσο ο νόμος αυτός επιτρέπει την απομάκρυνση ενός μέλους εφόσον υπάρχει «νομικός λόγος». Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό δεν είναι ξεκάθαρο και πιθανόν να αποτελέσει το αντικείμενο της νομικής διαμάχης που θα ξεσπάσει και η οποία ενδέχεται να καταλήξει ως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Όλα για το ΔΣ της Fed

Η απομάκρυνση της Κουκ από τον Τραμπ θα μπορούσε να προσβληθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε τελικά να αποφανθεί για το εάν η απόλυσή της είναι νόμιμη.

Εάν γίνει δεκτή, ο Τραμπ θα είναι σε καλό δρόμο για να έχει ένα διοικητικό συμβούλιο της Fed του οποίου η πλειοψηφία θα αποτελείται από διοικητές που έχει διορίσει.

Επί του παρόντος, δύο από τους επτά αξιωματούχους της Fed, ο Κρίστοφερ Γουόλερ και η Μισέλ Μπάουμαν είναι διορισμένοι από τον Τραμπ και ήταν οι δύο που αντιτάχθηκαν στην απόφασή της να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουλίου.

Αν ο Τραμπ καταφέρει να απομακρύνει την Κουκ «για σοβαρό λόγο», θα έχει την ευκαιρία να αναδιαμορφώσει το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, ενδεχομένως για αρκετά χρόνια καθώς θα διασφαλίσει ότι η πλειοψηφία του συμμερίζεται τις απόψεις του για τη νομισματική πολιτική. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Fed υπηρετούν 14ετή θητεία.

Η Fed, και ιδιαίτερα ο πρόεδρός της, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ, λόγω της απροθυμίας του Τζερόμ Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, ο Πάουελ εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ανοιχτός στο ενδεχόμενο επικείμενης μείωσης των επιτοκίων της FED, προκειμένου να υποστηριχθεί η απασχόληση εξαιτίας μιας πιθανής «ραγδαίας» επιδείνωσης στην αγορά εργασίας.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι ήταν έτοιμος να «απολύσει» τη Λίσα Κουκ αν δεν παραιτηθεί η ίδια, αφού στενός του συνεργάτης την κατηγόρησε ότι πλαστογράφησε έγγραφα για να λάβει στεγαστικό δάνειο.

Η Κουκ διορίστηκε το 2022 από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ενώ στο παρελθόν ήταν συνεργάτιδα του Μπαράκ Ομπάμα.

Τα ακίνητα σε Μίσιγκαν και Τζόρτζια

Ο Τραμπ, στην επιστολή του προς την Κουκ τη Δευτέρα, συνέδεσε τους ισχυρισμούς του Πούλτ για απάτη με την αντίληψη του κοινού για τις πράξεις της ως διοικητής της Fed.

Ο πρόεδρος έγραψε: «Υπάρχουν επαρκείς λόγοι να πιστεύουμε ότι έχετε κάνει ψευδείς δηλώσεις για μία ή περισσότερες συμβάσεις στεγαστικών δανείων».

«Υπογράψατε ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι ένα ακίνητο στο Μίσιγκαν θα είναι η κύρια κατοικία σας για το επόμενο έτος», έγραψε ο Τραμπ. «Δύο εβδομάδες αργότερα, υπογράψατε ένα άλλο έγγραφο για ένα ακίνητο στη Τζόρτζια που δηλώνει ότι θα είναι η κύρια κατοικία σας για το επόμενο έτος», συνέχισε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι «αδιανόητο» η Κουκ «δεν γνώριζε την πρώτη της δέσμευση όταν έκανε τη δεύτερη».

«Λόγω της δόλιας και ενδεχομένως εγκληματικής συμπεριφοράς σας σε ένα οικονομικό ζήτημα, ο αμερικανικός λαός και εγώ δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ακεραιότητά σας», έγραψε ο Τραμπ.

«Τουλάχιστον, η συμπεριφορά που εκδηλώνεται καταδεικνύει το είδος της βαριάς αμέλειας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα και την αξιοπιστία σας ως χρηματοπιστωτικού ρυθμιστή».

«Aυταρχική κατάληψη εξουσίας»

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, σε δήλωσή της τη Δευτέρα το βράδυ, δήλωσε: «Η παράνομη απόπειρα απόλυσης της Λίζα Κουκ είναι το τελευταίο παράδειγμα ενός απελπισμένου Προέδρου που αναζητά έναν αποδιοπομπαίο τράγο για να καλύψει την δική του αποτυχία να μειώσει το κόστος για τους Αμερικανούς».

«Πρόκειται για μια αυταρχική κατάληψη εξουσίας που παραβιάζει κατάφωρα τον Νόμο περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας και πρέπει να ανατραπεί στο δικαστήριο», δήλωσε η Γουόρεν, η οποία είναι το υψηλόβαθμο μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών, Στεγαστικών και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας.