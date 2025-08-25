Γαλλία: Ο Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου

Αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού θα καταρρεύσει.

Ψήφο εμπιστοσύνης θα ζητήσει στις 8 Σεπτεμβρίου από το Κοινοβούλιο ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα σε συνέντευξη τύπου, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει τα πολιτικά κόμματα να λάβουν θέση σχετικά με τις προτάσεις της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό και να αποτρέψει τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2026 που περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση ενός ποσού της τάξης των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπιστεί το υπέρογκο έλλειμμα της χώρας, προς απογοήτευση τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών κομμάτων.

Ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης ενός πολύ κατακερματισμένου κοινοβουλίου είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα. «Ναι, είναι επικίνδυνο, αλλά είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να μην κάνεις τίποτα», δήλωσε, αναφερόμενος σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του τεράστιου χρέους της.

«Αντιμετωπίζουμε έναν άμεσο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε, διαφορετικά δεν έχουμε μέλλον», δήλωσε ο Μπαϊρού σχετικά με το βάρος του χρέους της χώρας, προσθέτοντας ότι η ψήφος εμπιστοσύνης θα επικεντρωθεί στο εάν οι βουλευτές συμφωνούν με τη σοβαρότητα του κινδύνου και επιλέγουν την πορεία για να τον διορθώσουν.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός θα ψηφήσει κατά της κυβέρνησης στην ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Γάλλος πρωθυπουργός, έγραψε στο Χ ο ηγέτης του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του», έγραψε ο Μπαρντελά. «Ο Εθνικός Συναγερμός δεν θα δώσει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μία κυβέρνηση οι επιλογές της οποίας προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό».

Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της θα ψηφίσει κατά του Μπαϊρού - όπως και οι Πράσινοι.

Το ακροαριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε επίσης ότι η ψηφοφορία θα σηματοδοτήσει το τέλος της κυβέρνησης.

Ο Γάλλος σοσιαλιστής βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει πώς το κόμμα θα υποστηρίξει μια ψήφο εμπιστοσύνης για τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού. «Δεν βλέπω πώς μπορούμε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης», δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού.

Οι ψήφοι των Σοσιαλιστών θα είναι καθοριστικές για την τύχη του Μπαϊρού, επειδή αν ενωθούν με άλλα αριστερά κόμματα και την ακροδεξιά ψηφίζοντας κατά της κυβέρνησης, πιθανότατα θα υπάρξουν αρκετές ψήφοι για να εκδιώξουν την κυβέρνηση.

Με τη σημερινή του ανακοίνωση, ο Μπαϊρού προηγείται της αντιπολίτευσης, η οποία πιθανότατα θα ζητούσε να μην δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στο σχέδιο του προϋπολογισμού του.

Η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί μόλις δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες, για τις οποίες υπάρχει προσκλητήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν υποστηριχθεί από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα.

Το κάλεσμα για γενικές διαμαρτυρίες στις 10 Σεπτεμβρίου είναι αντίστοιχο με τις διαμαρτυρίες των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασαν το 2018 λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και του υψηλού κόστους ζωής. Οι διαμαρτυρίες των «κίτρινων γιλέκων» εξελίχθηκαν σε ευρύτερο κίνημα κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των προσπαθειών του για οικονομική μεταρρύθμιση.

Ο Μπαϊρού έχει προτείνει την κατάργηση δύο αργιών και το πάγωμα των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια και των φορολογικών κλιμακίων το 2026 στα επίπεδα του 2025, χωρίς να τα προσαρμόζει στον πληθωρισμό. Επανέλαβε ότι ορισμένες από τις προτάσεις του, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των τραπεζικών αργιών, θα μπορούσαν να τροποποιηθούν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ