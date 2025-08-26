Eurobank Equities: Ανεβάζει τιμή-στόχο για ΟΠΑΠ, «χρονιά-ρεκόρ» το 2025

Τα αποτελέσματα που ανακοινώνει στις 3 Σεπτεμβρίου ο ΟΠΑΠ θα λειτουργήσουν ως θετικός καταλύτης για τη μετοχή, εκτιμά η Eurobank Equities, αναθεωρώντας την τιμή-στόχο στα 19,30 ευρώ, από 18,10 ευρώ προηγουμένως.

Τα αποτελέσματα β’ τριμήνου που ανακοινώνει στις 3 Σεπτεμβρίου ο ΟΠΑΠ θα λειτουργήσουν ως θετικός καταλύτης για τη μετοχή, εκτιμούν οι αναλυτές της Eurobank Equities, αναθεωρώντας την τιμή-στόχο στα 19,30 ευρώ, από 18,10 ευρώ προηγουμένως, με σύσταση hold.

Αν και η χρηματιστηριακή δεν αναμένει «εντυπωσιακά» νούμερα, εκτιμά ότι η διοίκηση της εισηγμένης θα περιγράψει αισιόδοξες προοπτικές για το γ’ τρίμηνο, εν μέρει λόγω του ρεκόρ συσσωρευμένων τζακποτ στο Joker, τα οποία ήδη εντός του γ’ τριμήνου, μέχρι σήμερα, έχουν οδηγήσει τα ακαθάριστα έσοδα του Joker πάνω από τα €40 εκατ. σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου είναι εφικτό να ξεπεράσει τα 840 εκατ. το 2025, καταγράφοντας δηλαδή αύξηση περίπου 2% σε σχέση με πέρυσι. Η χρηματιστηριακή σημειώνει επίσης ότι η μετοχή είναι πιθανό να κινηθεί ανοδικά βραχυπρόθεσμα, ενόψει μιας ακόμη πολύ ισχυρής χρονιάς, όπως όλα δείχνουν.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της Eurobank Equities σχολιάζουν ότι η ανανεωμένη μορφή του Champions League δείχνει να έχει δομική επίπτωση στον στοιχηματισμό. Όπως εξηγούν, ο μεγαλύτερος αριθμός αγώνων και το διευρυμένο ημερολόγιο έχουν αναδιαμορφώσει τη συμπεριφορά στο στοίχημα, οδηγώντας σε διατηρήσιμη διψήφια ανάπτυξη και σε σαφή επαναξιολόγηση του συγκεκριμένου τομέα. Έτσι, αναμένουν ότι το στοίχημα στα πρακτορεία (OTC) θα παραμείνει σταθερό το 2025 (λόγω της συγκριτικής βάσης με το Euro 2024), πριν αρχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2% ετησίως στη συνέχεια.

Συμπερασματικά, το 2025 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τον ΟΠΑΠ, και η Eurobank Equities. Σημειώνει ταυτόχρονα ότι, από το 2026, το επενδυτικό sroty θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το αν ο ΟΠΑΠ θα μπορέσει να ενισχύσει την ανάπτυξη μέσα από το αθλητικό στοίχημα και την ψηφιακή επέκταση.

Πιο αναλυτικά, η χρηματιστηριακή αναμένει για το 2025 για τον ΟΠΑΠ ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια της τάξης των 2,38 δισ. ευρώ, με EBITDA 843,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων, και καθαρά κέρδη 520,4 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται σε 1,44 ευρώ, αυξημένα κατά 6%-7% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης, και το μέρισμα στα 1,49 ευρώ, με τη μερισματική απόδοση στο 7,7%.