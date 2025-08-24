Στα χέρια της Nvidia το ράλι της Wall Street

Το μέγεθος της Nvidia, που είναι το βαρύ χαρτί στον S&P 500 με σχεδόν 8%, και η θέση της στο επίκεντρο της ανάπτυξης της ΑΙ την έχουν καταστήσει βαρόμετρο.

Οι επενδυτές ετοιμάζονται να εισέλθουν στην νέα εβδομάδα συναλλαγών με αισιοδοξία επειδή ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, άνοιξε την πόρτα σε επερχόμενη μείωση των επιτοκίων. Το επόμενο τεστ για την χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται στα χέρια της ΑΙ, του κλάδου που τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό των traders τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα στα χέρια της ηγέτιδας δύναμης: της Nvidia.

Tην Παρασκευή στην Wall Street ο Dow Jones σημείωσε κέρδη 1,89% στις 45.631 μονάδες, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό, αφού ξεπέρασε τις 45.700 μονάδες νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,50% στις 6.465 μονάδες. Ο Nasdaq πρόσθεσε 1,88% στις 21.496 μονάδες, με ώθηση από τις Big Tech με την Nvidia μάλιστα να επιδίδεται σε ράλι 1,72%.

Η μεγαλύτερη εισηγμένη στον κόσμο πρόκειται να ανακοινώσει τριμηνιαία οικονομικά της μεγέθη την Τετάρτη μετά το «καμπανάκι». Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η θετική της πορεία θα καθησυχάσει τις αγωνίες για τις δαπάνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη και θα επιβεβαιώσει με εμφατικό τρόπο ότι το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς δεν είναι απλώς μια τεχνολογική φούσκα.

«Η Nvidia είναι κρίσιμη για την χρηματιστηριακή αγορά, επειδή τυχόν σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης θα είναι το καύσιμο για να ανάψει φωτιά», σύμφωνα με τον Έρικ Μπέιλι, εκτελεστικό διευθύνοντα σύμβουλο διαχείρισης πλούτου στην Steward Partners. «Ο επικείμενος κίνδυνος είναι ότι όλες αυτές οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κορυφωθούν αν δεν αποδώσουν και οι προοπτικές της είναι επιφυλακτικές, κάτι που θα αναστατώσει τις αγορές» πρόσθεσε.

Το μέγεθος της Nvidia, που είναι το βαρύ χαρτί στον S&P 500 με σχεδόν 8%, και η θέση της στο επίκεντρο της ανάπτυξης της ΑΙ την έχουν καταστήσει βαρόμετρο της ευρύτερης αγοράς. Τα τσιπ του τεχνολογικού γίγαντα είναι παντού, το 40% των εσόδων της προέρχεται από τις Meta, Microsoft, Alphabet και Amazon - όλες συγκαταλέγονται στις Mag 7. Όλα αυτά καθιστούν την τριμηνιαία επίδοση της Nvidia, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές της, ένα σημαντικό γεγονός της αγοράς.

«Η πίεση είναι ακόμα πολύ έντονη», επεσήμανε ο Κιμ Φόρεστ, επικεφαλής επενδύσεων στην Bokeh Capital Partners. «Τόσο μεγάλο μέρος της αγοράς τα τελευταία δύο χρόνια έχει χτιστεί στην Nvidia και τους φίλους της. Οπότε είμαι λίγο νευρικός» ανέφερε, ωστόσο, αισιοδοξεί καθώς ανάλογοι τεχνολογικοί κολοσσοί αναβάθμισαν ή επιβεβαίωσαν τα guidance για το έτος ενώ επανέλαβαν τις δεσμεύσεις τους για αύξηση των δισ. δολαρίων που έχουν ήδη επενδύσει σε κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ΑΙ.

«Συχνά η Nvidia δημοσιεύει αποτελέσματα σε μια εποχή που η τεχνολογία τίθεται υπό αμφισβήτηση, και σίγουρα αυτό έχει συμβεί κατά τη διάρκεια τελευταίων δύο εβδομάδων», υπογράμμισε ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην B. Riley Wealth. «Η Nvidia έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει θετικό καταλύτη» εξήγησε με τους χρηματιστές να αναμένουν πως θα ανακοινώσει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,01 δολαρίων στο β' τρίμηνο, αύξηση 48% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, τα έσοδά της προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 46 δισ. δολάρια σε άλμα 54% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Φυσικά, όπως ακριβώς μια ισχυρή εικόνα τριμήνου θα μπορούσε να ενισχύσει τη μετοχή της Nvidia και να οδηγήσει την αγορά υψηλότερα, οποιαδήποτε «αστοχία» θα μπορούσε να σταματήσει το ράλι και να προσθέσει σημαντικό βάρος στην πτωτική πορεία.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η Nvidia είναι το αν θα μπορέσει να πουλήσει τα προϊόντα της στην Κίνα. Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε πρόσφατα στην Nvidia και την Advanced Micro Devices άδεια να επανεκκινήσουν τις πωλήσεις στην Κίνα, εφόσον έδιναν το 15% των εσόδων στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αλλά στη συνέχεια, το Πεκίνο ενθάρρυνε τις τοπικές εταιρείες να αποφύγουν τη χρήση του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H20 της Nvidia, το οποίο σχεδιάστηκε για να πωλείται στην Κίνα.

«Η προσδοκία της αγοράς ήταν ότι η Nvidia τελικά θα επιτρεπόταν να επιστρέψει στην Κίνα», διαπίστωσε ο Μάικλ Ο'Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Jonestrading. «Το πρόβλημα τώρα είναι ότι η κυβέρνηση επιτρέπει τις πωλήσεις H20 επειδή είναι σχεδόν ξεπερασμένες και η Κίνα έχει προσβληθεί. Η Κίνα ανησυχεί επίσης για τη χρήση τσιπ Nvidia από τις ΗΠΑ για να δημιουργήσει backdoors στην κινεζική τεχνολογία» κατέληξε.