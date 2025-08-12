Bloomberg: «Μπλοκάρει» τα τσιπ H20 της Nvidia στις επιχειρήσεις η Κίνα

Το πιο προηγμένο τσιπ που πωλείται από Nvidia στην Κίνα, είναι το H20, που βασίζεται στην παλαιότερη πλατφόρμα Hopper

Μήνυμα στις κινεζικές εταιρείες να αποφεύγουν τη χρήση των επεξεργαστών H20 της Nvidia, ιδίως για διεργασίες που αφορούν το κυβερνητικό έργο, απέστειλε το Πεκίνο, περιπλέκοντας τις προσπάθειες του τεχνολογικού γίγαντα να ανακτήσει δισ. δολάρια από τα χαμένα έσοδα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Yπενθυμίζεται πως χθεσινό δημοσίευμα των FT μάλιστα ανέφερε πως Nvidia και Advanced Micro Devices (AMD) θα αποδίδουν στις ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τo Bloomberg, οι αρχές έστειλαν ειδοποιήσεις σε σειρά εταιρειών και τις καλούν να μην χρησιμοποιούν τα H20 της Nvidia για εργασίες κρατικών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την κυβέρνηση ή την εθνική ασφάλεια, αναφέρεται στο τηλεγράφημα. Εκτός από την Nvidia, η συνολική πίεση του Πεκίνου επηρεάζει τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης από την AMD, χωρίς να γίνεται σαφή αναφορά στο τσιπ MI308.

Και οι δύο εταιρείες εξασφάλισαν πρόσφατα την έγκριση της Ουάσινγκτον για να επανεκκινήσουν τις πωλήσεις λιγότερων προηγμένων ΑΙ ημιαγωγών στην Κίνα, όμως μετά την απόπειρα του Λευκού Οίκου να «βάλει χέρι» στον τζίρο από την Κίνα, έρχονται αντιμέτωπο με νέα πρόκληση: την άσκηση πιέσεων από το Πεκίνο στους πολίτες να μην προβούν καν σε αγορές.

Οι αυστηρές οδηγίες της Κίνας για τα τσιπ έχει ομοιότητες με τον τρόπο που το Πεκίνο περιόρισε τα οχήματα της Tesla και τα iPhone της Apple σε ορισμένα θεσμούς και τοποθεσίες επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Η κυβέρνηση της Κίνας απαγόρευσε επίσης σε κάποιο σημείο τη χρήση τσιπ της Micron Technology σε κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, είναι πιθανό το Πεκίνο να επεκτείνει το «μπλόκο« για την Nvidia και την AMD σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Nvidia ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι τα προϊόντα της δεν έχουν «πίσω πόρτες» που θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη πρόσβαση ή έλεγχο, αφού η Κίνα εξέφρασε ανησυχίες για δυνητικούς κινδύνους ασφαλείας από το H20 της εταιρείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επιτρέψει στην Nvidia να πωλήσει στην Κίνα υποβαθμισμένες εκδοχές της επόμενης γενιάς προηγμένου μικροεπεξεργαστή GPU, του Blackwell.