Wall Street: «Ράλι» δια χειρός Πάουελ - Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones

Το επενδυτικό ηθικό «αναπτερώθηκε» μετά τα σήματα Πάουελ σχετικά με τα επόμενα βήματα της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική της. Άνοδος πάνω από 800 μονάδες για τον Dow Jones.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street τις συναλλαγές της Παρασκευής, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να αγγίζει νέο ιστορικό υψηλό, σε μια συνεδρίαση που «απογειώθηκε» από τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, στη διάρκεια της ομιλίας του στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινκ, κατά τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Ωστόσο, ο Πάουελ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων και άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα προχωρά με προσοχή (σ.σ. το οποίο σημαίνει πιθανότατα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 μονάδες βάσης όπως περιμένει μερίδα αναλυτών) καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δασμών και των «σαρωτικών αλλαγών» σε φορολογία και μεταναστευτική πολιτική στην οικονομία.

«Το βασικό μας επιτόκιο βρίσκεται πλέον 100 μονάδες πιο κοντά σε ένα ουδέτερο επίπεδο σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας καθώς και άλλων δεικτών της αγοράς εργασίας μας επιτρέπουν να προχωρούμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στην πολιτική μας. Παρ’ όλα αυτά και καθώς η νομισματική πολιτική παραμένει σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογούν προσαρμογές στη στάση μας»,

Από την άλλη, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για αύξηση της ανεργίας αλλά και ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, κάτι το οποίο θέτει την Fed σε «δύσκολη θέση».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε κέρδη 1,89%, ή 846,24 μονάδες στις 45.631 μονάδες, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό, αφού ξεπέρασε τις 45.700 μονάδες νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,50% στις 6.465 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 1,88% στις 21.496 μονάδες, με ώθηση από την άνοδο που κατέγραψαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί: Nvidia (+1,72%), Meta (+2,11%), Alphabet (+3,17%), Amazon (+3,10%) και Tesla (+6,22%). Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 κέρδισε 0,3%, ο Dow Jones πρόσθεσε 1,5%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε οριακή πτώση κατά 0,6%.

Στο μεταξύ, ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ (DXY) υποχώρησε σχεδόν 1% μετά τα μηνύματα Πάουελ για τη νομισματική πολιτική της Fed και τις πιθανές μελλοντικές κινήσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε κατά 1,72%, παρόλο που στο ξεκίνημα των συναλλαγών κατέγραφε οριακές απώλειες, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός ζήτησε από ορισμένους προμηθευτές τη διακοπή της παραγωγής εξαρτημάτων που σχετίζονται με το τσιπ H20, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κινεζική αγορά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Information την Παρασκευή, η οδηγία έρχεται εβδομάδες αφότου η κινεζική κυβέρνηση παρότρυνε τις εταιρείες τεχνολογίας να αποφεύγουν να αγοράζουν τα συγκεκριμένα τσιπ της Nvidia λόγω φερόμενων ανησυχιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, αφού όπως υποστηρίζει θα μπορούσαν να διαθέτουν συγκεκριμένη τεχνολογία παρακολούθησης.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Meta Platforms προχώρησε σε συμφωνία που ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια με την Google για υπηρεσίες cloud, σύμφωνα με το CNBC, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η μητρική εταιρεία του Facebook θα καταβάλει το ποσό σε διάστημα έξι ετών για να χρησιμοποιεί τους διακομιστές και την αποθήκευση δεδομένων της Google Cloud.

Επιπλέον, η Tesla ανακοίνωσε ότι θα πουλά το πιο ακριβό μοντέλο Cybertruck στους Αμερικανούς καταναλωτές ακριβότερα κατά 15.000 δολάρια. Συγκεκριμένα, η έκδοση Cyberbeast, η οποία κοστίζει πλέον 114.990 δολάρια, συνοδεύεται από ένα νέο "Πακέτο Πολυτελείας". Για τα επιπλέον χρήματα, η εταιρεία προσφέρει την λεγόμενη Full Self-Driving (επιβλεπόμενη) λειτουργία, η οποία συνήθως κοστίζει 8.000 δολάρια, καθώς και απεριόριστη υπερφόρτιση, ένα τετραετές premium πακέτο υπηρεσιών και premium συνδεσιμότητα. Οι τιμές άλλων μοντέλων Cybertruck παρέμειναν αμετάβλητες.